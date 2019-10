Toñi Moreno se cree un bulo sobre la muerte de María Teresa Campos y se marcha de 'Myhyv' llorando Ecoteuve.es 9/10/2019 - 13:12 0 Comentarios

La presentadora de Mediaset arranca el programa desconsolada y sin poder hablar

Toñi Moreno comenzó el programa Mujeres y hombres y viceversa de este miércoles hecha un mar de lágrimas. Con muy mala cara y sin dejar de llorar, pidió disculpas a la audiencia y, acto seguido, se marchó del estudio.

"Hace 30 segundos acabo de sentarme con Nagore y hemos leído una noticia que no está contrastada y que espero que no sea verdad. Es sobre María Teresa Campos", decía llorando.

"Es muy difícil esto", continuó. Inmediatamente después, pidió a Nagore que ocupase su puesto y se marchó para contrastar lo que realmente era un bulo que decía que María Teresa Campos había muerto.

Toñi Moreno se cree el bulo de la muerte de María Teresa Campos: "¡El show que he montado!"

La presentadora salió del plató para intentar hablar con la veterana comunicadora, y lo consiguió. Así, minutos después, Toñi Moreno aparecía de nuevo ante las cámaras con el móvil en la mano mientras hablaba con María Teresa.



"¡El show que he montado!", comentó a la audiencia. "Tengo que pedir perdón, porque me ha entrado un ataque de nervios al leer la noticia de que María Teresa Campos había muerto", explicó. "Incluso me habían dado el pésame".



En conversación telefónica, María Teresa Campos quitó el disgusto a su compañera con un mensaje que le sacó una sonrisa. "No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos". [Ver vídeo]

El programa Myhyv se emitía este miércoles en directo. El martes, Toñi Moreno recibió una triste noticia al conocer la muerte en accidente de tráfico de un compañero y amigo de Canal Sur. Asimismo, hoy vuelve a ser noticia Toñi Moreno por su situación con Rosana.