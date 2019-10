Sofía Suescun deja a Kiko en el plató de 'GH VIP': "Ahora es el novio de Estela" Ecoteuve.es 9/10/2019 - 12:56 0 Comentarios

La colaboradora no soporta la actitud de su novio con la mujer de Diego Matamoros

Sofía Suescun ha roto con Kiko Jiménez. La colaboradora de televisión no ha soportado más la actitud de su novio con Estela durante su participación en GH VIP y ha puesto fin a una relación que comenzó apenas hace tres meses.

"Me da asco", dijo Suescun sobre lo que estaba viendo en la casa de Guadalix de la Sierra. "Todos los sentimientos buenos que tenía contra él se han convertido en malos, para mí es una relación terminada", dijo. "Ahora es el novio de Estela".

Aunque no se ha producido ningún movimiento claro, como un beso, el acercamiento entre Kiko y Estela ha descolocado a Sofía Suescun. "Esos detalles me duelen más que un simple beso, no reconozco al Kiko que conocí en verano".

Sofía Suescun: "Estoy viviendo una pesadilla"

Sofía Suescun se mostró así de firme respecto a Kiko al comienzo de la gala de GH VIP que Cuatro emitió anoche. Sin embargo, la navarra se ablandó al final del programa, cuando su novio relató su pasado a través de la 'curva de la vida' y declaró que Sofía era la persona a la que más había querido.

"Dice que soy el amor de su vida y luego que soy un amor de verano, no sé cual creerme. Estoy viviendo una pesadilla", comentó Sofía Suescun.