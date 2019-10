Manu Zapata, de Los Lobos de '¡Boom!' se "desquita" de su día más "amargo": "Me llena de felicidad" Ecoteuve.es 9/10/2019 - 12:22 0 Comentarios

La consecución del millonario bote coincidió con una terrible riada en Tafalla, su pueblo

El concursante organizó un evento en el que se proyectó el programa en pantalla grande

El día que Antena 3 emitió el programa de ¡Boom! en el que Los lobos lograban el bote más alto de la historia de la televisión coincidió con un triste día para Tafalla, el pueblo de Manu Zapata. La localidad navarra sufrió una fuerte riada, por lo que a muchos vecinos les fue imposible ver el histórico momento.

Es esta la razón por la que Manu ha querido tener un homenaje con su gente. El exconcursante del programa presentado por Juanra Bonet organizó este martes un evento en Tafalla en el que se proyecto la emisión en cuestión en pantalla gigante.

"Me ha hecho una ilusión tremenda prepararlo y sentir cómo habéis disfrutado me llena de felicidad. Egoístamente, me he dado cuenta de que yo también necesitaba disfrutarlo. El 8 de julio, con todo lo que pasó, fue muy amargo ver el programa. Hoy me he podido desquitar ¡Gracias Tafalla!", ha escrito en Twitter.

También ha agradecido a Antena 3 por "ceder los derechos" del programa y "enviar" una "copia con excelente calidad e imagen y sonido".

Así recordó Manu Zapata las terribles riadas en su pueblo

Manu Zapata vivió una noche agridulce ese 8 de julio. Así lo recordó en esta entrevista a ECOTEUVE.ES. "Vi el programa en casa de mis padres, que está en el puente de la estación, que está junto al río. El primer programa de ¡Boom! empezó a las ocho [se emitió uno en el horario habitual y otro en prime time] y desde esa hora veíamos cómo el río iba creciendo".

"Dieron las 9 menos diez y ya veíamos coches pasando por allí [arrastrados por el agua]. Vinieron mis hermanos a casa y tenían el coche aparcado en la calle. Uno de los dos bajó a ver cómo estaba el suyo y no llegó a tiempo de cogerlo", siguió. "Se quedó sin coche".

"Lo que pasó en Tafalla no lo hemos visto nunca. Al final, fue todo un poco agridulce, porque estábamos viendo el programa pero pensando en lo demás y recibiendo imágenes en el móvil", dijo. La riada dejó un muerto y numerosos daños materiales.

Desde aquí quiero dar las gracias al gran Fernando Chocarro por animarme a realizar este evento y al Ayuntamiento de Tafalla por todas las facilidades que nos ha dado y por poner el Kulturgunea a nuestra disposición y, por supuesto, a la gente de Tafalla, muchas gracias por todo! pic.twitter.com/wTqQb5FWNW — Manu Zapata (@ManuZapata73) October 8, 2019

Me ha hecho una ilusión tremenda prepararlo y sentir cómo habéis disfrutado me llena de felicidad.Egoistamente,me he dado cuenta de que yo también necesitaba disfrutarlo.El 8 de julio,con todo lo que pasó,fue muy amargo ver el programa.Hoy me he podido desquitar.¡Gracias Tafalla! pic.twitter.com/MmIqWNNxJy — Manu Zapata (@ManuZapata73) October 8, 2019