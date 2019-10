La 'puñalada trapera' de un comensal de 'First Dates': llama a su cita "gordita" y "poco femenina" a sus espaldas Ecoteuve.es 9/10/2019 - 11:45 0 Comentarios

David no se atrevió a reconocer a Eugenia que no se sentía atraído por su físico

"Busco a alguien que sea partidario de la sinceridad". Bajo esta premisa llegó David, un alicantino de 43 años, a First Dates. Sin embargo, su cita con Eugenia le dejó retratado por criticar su físico a sus espaldas, en las entrevistas que realiza el programa después de la cena.

"Lo primero en lo que me fijo de una mujer son los ojos. Sinceramente, a primera vista miramos el físico", dijo a Lidia Torrent. Eugenia, su acompañante, es una valenciana que a sus 42 años ha decidido ponerse a estudiar integración social: "Soy una chica punk. Me gusta la música punk y la anarquía, ir un poco contra las reglas".

Eugenia no le gustó nada a David. "Está gordita y su forma de vestir no me ha gustado nada. La forma del pelo y los labios, tampoco. No iba nada conjuntada. Entonces, no es de mi agrado la verdad", dijo en los totales.

Sin embargo, durante la cita no fue capaz de reconocerlo. "A ti te han traído todo lo que tú has pedido y a mí me han traído todo lo que he pedido", se jacto.

David, a Eugenia en 'First Dates': "Eres poco femenina"

Ya en la decisión final, él no quiso tener una segunda cita con Eugenia porque "me gustan las mujeres femeninas". "Eres maravillosa, pero me hubiese gustado que te hubieras sacado más glamour".

Ella no se quedó callada y respondió así: "Como tu has dicho que tú la cama es para follar, yo soy femenina donde tengo que serlo". "Pues nada, no tenemos nada más que hablar", sentenció Eugenia.