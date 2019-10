La traición de Maestro Joao destroza a Pol Badía con una dramática ruptura en directo en 'GH VIP' Ecoteuve.es 9/10/2019 - 0:39 0 Comentarios

El novio del vidente y ex de Adara se convierte en el nuevo concursante del reality

Pol Badía se ha reencontrado con Maestro Joao en GH VIP. Eran novios hasta que el vidente explicó en la casa que había estado con otro chico sin que su pareja lo supiera.

Pol, nuevo concursante de GH VIP, se ha mostrado muy serio al ver a Joao, que no entendía por qué estaba así a pesar de que él mismo había dado detalles de su infidelidad a sus compañeros de la casa.

Poco tiempo han tardado en comenzar a llorar tanto uno como otro. Joao ha intentado explicarse pero ha reprochado a Pol que hubiera ido a la casa de Guadalix a hablar con él. "¿Por qué no has esperado a que saliera?" El vidente, no obstante, ha sido bastante sincero a la par que duro al reconocer que no era feliz con Pol. "Me daba alegría, pero no era feliz".

Asimismo, Joao tampoco ha sabido decir si está enamorado de Pol o del otro chico. "No lo sé, Jorge Javier". "Solo sé que soy una mierda y que quiero morirme", ha añadido después.

Pol Badía ha comenzado a llorar sin parar de forma desconsolada. "Joao me ha cambiado la vida y quiero luchar por él", ha dicho el joven, aunque Joao ha dado la relación prácticamente por terminada.

Antes de verse con Joao, Pol Badía se ha visto las caras con Adara, su exnovia, con quien tiene una malísima relación, que ahora es la mejor amiga de Joao dentro de GH VIP.