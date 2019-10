La tormentosa relación de Pol y Adara en 'GH17': él "se sobaba" con Miguel y a ella la llamaban "loca" Ecoteuve.es 8/10/2019 - 18:24 0 Comentarios

El luchador, pareja de Maestro Joao, se verá las caras con su ex en Guadalix

La pareja vivió idas y venidas por la amistad especial del catalán con Miguel Vilas

El pasado siempre vuelve. Y si no, que se lo digan a Adara Molinero. La exazafata vivirá esta noche su reencuentro con Pol Badía dos años después de poner punto y final a una relación que comenzó dentro de la casa de Gran Hermano 17. El luchador, actual novio de Maestro Joao, entrará como concursante oficial de GH VIP 7 sustituyendo a Nuria MH, la modelo que abandonó el programa por tener "alergia al melocotón".

Pol regresará a Guadalix de la Sierra con el objetivo de poner patas arriba el reality: por un lado, tendrá que saldar sus cuentas pendientes con Adara y, por otro, pedirle explicaciones a Joao después de que este confesara haberle sido infiel con uno de los pretendientes de Mujeres y hombres y viceversa.

Los fans más acérrimos de Gran Hermano están deseosos de ver cómo se llevarán ahora Pol y Adara después de que vivieran una tormentosa relación amorosa en su paso por la versión con anónimos del reality. Los jóvenes comenzaron su noviazgo en las primeras semanas de concurso. Sin embargo, la cada vez más estrecha amistad que desarrolló el catalán con Miguel Vilas hizo que la de Alcobendas terminara perdiendo los nervios en más de una ocasión.

Pol y Miguel (que reconoció ser 'aficionado' a romper parejas) se dedicaban todo tipo de cariños y flirteos ante una Adara que empezaba a sospechar que entre ellos podía haber algo más. A escondidas de la joven, en el llamado 'apartamento' de la casa, Pol le llegó a hacer a Miguel un striptease en una noche en la que acabaron durmiendo juntos abrazados. "¡Que se dejen de sobar ya!", pedía entre lágrimas la madrileña en el confesionario.

"No es normal que os estéis acariciando, que tengáis bromas de sexo...", se quejaba ella al tiempo que Pol la tildaba de "posesiva". "Está celosa de Miguel. Dice que Miguel me abraza y me besa para provocarla no porque lo sienta de verdad, cuando él ha sido así desde el principio conmigo. Una cosa es ser celosa pero esto...", comentaba Badía, al que le parecía un imposible que él pudiera sentir atracción por el gallego.

Adara estalla contra Miguel: "¡Eres un sinvergüenza!"

Y mientras media casa llamaba "loca" a Adara a sabiendas las intenciones de Miguel, este terminó declarándose a Pol provocando una secuencia que ya es historia de Gran Hermano. La exazafata entró en brote contra todos sus compañeros: "¡Que nadie se vuelva a meter en mi relación!", exclamó la azafata en un grito que hizo temblar los cimientos del inmueble.

"¡Eres un sinvergüenza de los pies a la cabeza! ¡Mala persona! ¡Me has estado volviendo loca todos los putos días pensando que no te gustaba! ¡Me has hecho llorar mucho!", decía entre lágrimas Adara. "¡Ahora ya no estoy loca ¿no?! Me habéis tratado todos de loca!", recriminaba al resto de concursantes.

Pol y Adara continuaron su noviazgo durante un año

Tras la final de GH17, que coronó a Beatriz Retamal como ganadora tras su azarosa repesca, Adara y Pol continuaron con su relación fuera del concurso. La relación se prolongó durante un año hasta un momento en el que anunciaron su ruptura con un cruce de acusaciones entre ambos en las redes sociales. Pocos meses después, en un giro inesperado de los acontecimientos, comenzaron los rumores de que Pol había comenzado una relación con Maestro Joao.

Y tras ser acusados constantemente de estar haciendo un montaje con su romance, y de las fotos de Pol besándose en la playa con el actor Fernando Tejero, Joao entró en la casa de GH VIP 7, donde confesó rodeado de cámaras no haber sido fiel al luchador. Ahora, el catalán entrará en la casa para intentar aclararlo todo y convertirse en un revulsivo para la casa tras la probable expulsión de Kiko del próximo jueves.