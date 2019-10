Sonsoles Ónega consigue que Juan José Cortés le cuente cómo Pablo Casado le pidió que se fuera al Senado el 10-N Ecoteuve.es 8/10/2019 - 17:38 0 Comentarios

El padre de Mari Luz ha confirmado las presiones desde el partido en Andalucía

Sonsoles Ónega ha conseguido que Juan José Cortés contara en Ya es mediodía cómo fue la llamada de Pablo Casado en la que le comunicó su paso atrás en su carrera política. El que fuese cabeza de listas del PP en Huelva en las anteriores elecciones generales, ahora ha sido relegado al Senado para el 10-N.

"¿Usted que explicación le dan en el partido para no ser su estrella en Huelva?", le ha preguntado primero la presentadora a lo que el padre de Mari Luz ha sacado pecho de que había entrado a la política para defender la prisión permanente revisable y que los colectivos de la comunidad gitana y la evangélica se pudieran ver representados en él.

"Señor Cortés, que no quiero interrumpirle, pero quiero saber qué le han dicho en el PP. Contésteme, que es el único poder que una tiene desde aquí", ha pedido Sonsoles a lo que, ahora sí, Cortés ha contestado a la periodista revelando cómo se lo comunicaron.

"Me llama Pablo Casado y me dice: 'Juanjo, están presionando desde Andalucía, desde el PP en Huelva, no quieren que vayas al Congreso. Yo te pido por favor que vayas al Senado'. Yo le respondí: sí me lo pides tú, yo soy un hombre de partido", ha relatado.

A continuación, Juan José Cortés ha disparado contra Juanma Moreno por "pedir su cabeza": "Es muy grave lo que está haciendo. Deja en la Cámara Baja sin representación de la comunidad gitana, evangélica y al símbolo de la lucha de la prisión permanente revisable".

"A mí me queda clarísimo que ha habido un pulso entre el PP de Andalucía y el PP nacional", ha apuntado Sonsoles que, a tono de broma, le ha dicho a Cortés que de no sacar escaño en el Senado "se viene un día al plató, sino no, porque yo políticos no tengo".