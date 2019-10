Sofía, destrozada por el lío de Kiko y Estela en 'GH VIP': "Lo amo con locura y quiero que se quede" Ecoteuve.es 8/10/2019 - 14:42 0 Comentarios

La navarra rompe a llorar en 'Myhyv' al hablar de la polémica de su novio

Sofía Suescun reapareció este martes en Mujeres y hombres y viceversa para hablar de sus sentimientos ante el lío que se ha formado en los últimos días en GH VIP por el acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela Grande. Y aunque una conversación entre los concursantes ha destapado un posible montaje entre ellos para crear polémica en el reality, la navarra sigue haciendo ver que está muy dolida por lo que está ocurriendo en la casa.

"Te puedo hablar de cómo estoy sinceramente, de cómo debo de estar, de qué imagen debo dar..., ha asegurado Sofía Suescun mientras Toñi Moreno y Nagore Robles la invitaban a mostrarse tal y como se sentía. "Por tu posición corporal, sé que estás derrumbada", aseguró la presentadora antes de recordarle que el próximo jueves, Kiko puede salir expulsado. "¿Irás a recibirlo?", preguntó.

Lea también: Pol Badía, nuevo concursante de GH VIP 7: se verá las caras con Maestro Joao y Adara

"Las ganas que tenía de que saliera, las ganas que tenía de estar con él, las ganas que tenía de que pasara el tiempo rápido, que solo me imaginaba su salida, pasar toda la noche con él. No parar de besarlo y ahora de repente me veo en este plan... que no sé qué actitud tomar: si hacerme la dura, no sé... Estoy muy perdida", empezó valorando.

"Uno me dice 'tienes que castigarlo', otro me dice 'déjate llevar', otro me dice 'yo no iría ni a recibirlo. Tengo una capacidad muy grande para olvidar cuando estoy enamorada y creo que eso me puede repercutir a mal. Lo amo con locura, pero veo las imágenes y me matan", dijo entre lágrimas la hija de Maite Galdeano.

Y aunque aseguró que tiene ganas de verlo cara a cara para "leerle los ojos", ha sorprendido a todos asegurando que quiere que se quede en el concurso. "Mi sentimiento es mi sentimiento y por mucho que me digáis, luego se me olvida y por mucho que escuche, a saber con lo que salgo. Sinceramente, por su bien, yo sé que quiere seguir en el concurso. Cuantas más semanas esté, más gratificante es para él. Si se va este jueves, sería una especie de castigo. Por su madre, sus amigos o por mí, quiero que se quede", sentenció.