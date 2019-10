Sonsoles Ónega: "Los políticos solo hacen propaganda y dan un espectáculo que me abochorna" 10:09 - 9/10/2019 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora de 'Ya es mediodía', de Telecinco

"Somos un país de primera con una clase política que no está a la altura"

"He hecho un máster en corazón, aunque no puedo decir que sea una especialista en el clan Pantoja"

Sonsoles Ónega se hizo cargo hace año y medio de una franja en la que Telecinco no conseguía sus mejores datos, antes de Informativos Telecinco 15.00. Tras unos comienzos muy complicados, Ya es mediodía ha conseguido enderezar los datos, poco a poco pero sin parar, hasta asentarse en torno al 15% de share.

Los temas que mejor funcionan son "las historias que retratan al ser humano", explica Sonsoles Ónega a ECOTEUVE.ES. "Con este programa he aprendido que en cada suceso se esconde toda la condición humana".

Aunque el concepto de Ya es mediodía se ha ido reformulando día a día, abriendo hueco a la crónica social o los realities de la cadena, Sonsoles sigue pendiente de todo lo que ocurre en la nueva campaña electoral del 10N y se muestra crítica con la clase política.

"La propaganda no entra en mi programa y el discurso político se ha instalado en la propaganda", considera la presentadora. "A la gente no es que no le guste la política, lo que no le gusta es el argumentario político y la propaganda electoral permanente", insiste. "Quieren soluciones y lo que estamos viendo es un espectáculo que a mí me abochorna", continúa.

"Como ciudadana, creo que los políticos no están a la altura del país excelente que tenemos y lo vemos cada día en lo que hacen deportistas, investigadores, artistas... Somos un país de primera con una clase política que no está a la altura", sentencia.

El "máster en corazón" de Sonsoles Ónega: "No me cuesta nada aprender"

Dejando la política a un lado, Sonsoles Ónega ha demostrado en el último año que es una periodista todoterreno. Tan pronto puede cubrir desde el patio del Congreso de los Diputados una sesión parlamentaria como hablar sobre los últimos acontecimientos sobre la familia Pantoja.

"He hecho un máster en corazón y he tenido un buen maestro como Miguel Ángel Nicolás, que desde el principio me ayudó a encontrar el tono de la mesa Fresh", dice la presentadora, que defiende así este bloque de la escaleta: "La gente habla de lo que hablamos en ese bloque y no hay más que ver el respaldo de programas como GH VIP".

El aprendizaje de Ónega en esta materia más ligera nunca para: "Yo aprendo mucho, aunque no te voy a decir que soy una especialista en el clan Pantoja o en el Jurado, pero no me cuesta nada aprender".

Sonsoles Ónega valora el concurso de Alba Carrillo: "Es muy inteligente, elegante y culta"

Por último, la presentadora de Telecinco valora de esta forma la participación de su colaboradora Alba Carrillo en GH VIP: "Fue motivo de orgullo que formara parte del casting y la queremos en la final. Es una tipa muy inteligente, una mujer elegante, culta, muy leída, rápida y hará un buen papel". Días después de esta entrevista, Carrillo ha sido noticia por sus ataques a Miguel Frigenti, otro colaborador de Ya es mediodía.

Por su parte, Sonsoles dice que la incorporación de Rosa Benito fue un "fichajazo". "Es la que faltaba en el clan Jurado para valorar lo que está pasando en la casa. Teniendo a Antonio David y la hija en las galas, tener a Rosa Benito está muy bien", apunta. Y desea que permanezca en su equipo tras terminar el reality: "Quiero que sea una colaboradora más".