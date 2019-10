David Broncano revela su problema con las multas: "Es la más alta que se ha pagado desde Morata" Ecoteuve.es 8/10/2019 - 12:31 0 Comentarios

Un radar de La Castellana cazó al presentador de 'La resistencia' en repetidas ocasiones

Parece que la multa de 800 euros que la policía puso a David Broncano por cometer cuatro infracciones de tráfico a bordo de una de las famosas Bicimad por la Gran Vía madrileña no ha sido el único disgusto que se ha llevado el humorista en los últimos años.

Aprovechando la visita a La resistencia de los famosos youtubers Sr. Cheeto, Darío Eme Hache y Orslok, Broncano recordó la vez, "hace dos o tres años", que le habían "puesto cinco multas seguidas en el mismo sitio. No sabía que había un radar", dijo.

"En la Castellana hay un sitio que tienes que ir a 50 km/h pero nadie va a esa velocidad porque está cuesta abajo. Pero no se puede, el coche pide ir a 70", explicó. El problema fue que le enviaban las cartas a otra dirección, por lo que la cuantía total se le acumuló sin él saberlo: "En dos meses me habían llegado 3.000 euros de multas".

"Categoría futbolistas", espetó uno de los invitados a lo que el rió: "Me dijo el funcionario del ayuntamiento de Madrid que era la multa más alta que se había pagado después de Morata". "Yo iba a 62 km/h. No es que fuese follado. No iba en plan Benzemá", aclaró.

Puede ver el momento a partir del 5.01.