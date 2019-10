Anna Simon confiesa cómo le gustan los hombres y provoca el silencio más incómodo de 'Zapeando' Ecoteuve.es 13:25 - 8/10/2019 0 Comentarios

La colaboradora dejó sin palabras a sus compañeros en el programa de La Sexta

Anna Simon protagonizó este lunes un sorprendente momento en Zapeando cuando confesó cómo le gustan los hombres. El silencio incómodo que se produjo en el plató del programa solo lo interrumpió Miki Nadal.

"A mí me gustan los tíos maduros", dijo la colaboradora para sorpresa de sus compañeros, que se quedaron en silencio ante la confesión de Simon.



Miki Nadal, en calidad de maduro, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a su compañera. "Miki me está tirando los tejos", comentó Anna Simon. "No me gustan tan maduros", bromeó. "¡Pero si te llevo cuatro años solo!", contestó él.



Anna Simon es una de la colaboradoras que continúan en Zapeando. Resistió a la renovación del programa, junto con Cristina Pedroche, Quique Peinado o el propio Miki Nadal, que puso en marcha La Sexta a raíz de la marcha de Frank Blanco y la llegada de Dani Mateo, como presentador.



Ana Morgade y Chenoa, por su parte, salieron de la plantilla del espacio que La Sexta emite en sus sobremesas.