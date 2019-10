Un concursante de '¡Ahora caigo!' deja en shock a Arturo Valls con una pedida de matrimonio en directo Ecoteuve.es 8/10/2019 - 12:19 0 Comentarios

Iván se arrodilló en la trampilla para lanzarle la pregunta a su novia

El plató de ¡Ahora Caigo! vivió este lunes una nueva pedida de matrimonio en el plató de Antena 3. Iván, uno de los concursantes de la tarde, interrumpió el transcurso del programa para lanzarle la pregunta a su novia. Sin embargo, esta no se encontraba en el estudio y el joven tuvo que dirigirse a una de las cámaras.

"Ante de decirte mis elecciones, me gustaría pedirte unos segundillos", empezó diciéndole el chico a Arturo Valls. "Antes de que me ponga como un flan quiero decirlo. Es algo muy importante para mí: Lauris, llevamos casi diez años juntos, me has hecho muy feliz, me has hecho crecer como persona, quiero que siga siendo así, que compartas tu vida conmigo y por eso quiero decirte que, si te gustaría casarte conmigo", aseguró en una torpe escena.

En ese momento, Arturo Valls interrumpió el fervor del público para informar a Iván de que no se le había visto bien en pantalla. "Se nos ha olvidado una cosa, que es decírselo a una cámara, porque me estaba mirando a mí y yo estaba en un apuro", bromeó el presentador.

"Que si fuera por mí, yo quiero", añadió ante las risas de los presentes. Acto seguido, Iván se volvió a arrodillar para ahora sí realizar la pedida de matrimonio dirigiéndose directamente a una de las cámras.