Risto Mejide explota contra Santi Millán y abandona enfadado 'Got Talent': "Me voy a casa" Ecoteuve.es 8/10/2019 - 11:25 0 Comentarios

El juez estalló contra el presentador por saltarse las normas del programa

Risto Mejide volvió a acaparar toda la atención de Got Talent en la cuarta gala de audiciones de su quinta edición en Telecinco. El publicista abandonó el programa antes de que finalizara la emisión después de enfadarse con Santi Millán por lo que hizo con uno de los concursantes.

El presentador se saltó las normas del formato y dejó que un participante continuara con su actuación a pesar de que ya tenía la negativa de los cuatro jueces. Se trataba de Ching Ming, un cantante de origen asiático procedente de Vallecas. "Cuando llegué a España no sabía español y tenía que ir a una escuela de idiomas para aprenderlo. Me gusta el jamón, el aceite de oliva, la cerveza y las mujeres", destacó el hombre en su vídeo de presentación.

Con un escaso nivel de español, Ming se decidió entonar La Bamba en una actuación con la que se metió al público en el bolsillo. No fue así con Risto Mejide, que pulsó el botón rojo a los pocos segundos. "¿Pero tú estás oyendo eso?", preguntaba escandalizado a Edurne, que seguía enseguida los pasos de su compañero. Paz Padilla y Dani Martínez no tardaron en hacer lo propio provocando que Ming tuviera que interrumpir su número.

En ese momento, Santi Millán saltó al escenario para sorprender a todos con una inesperada decisión. "Este hombre tiene que acabar la canción", afirmó el presentador en unas palabras que enfadaron a Risto Mejide. "No, no, no, no. ¿Por qué haces esto?". "Porque se lo debemos a esta gente que quiere que acabe la canción. Entiendo que la primera canción no la compartáis, pero va a haber segunda porque lo digo yo", sentenció el maestro de ceremonias del espacio animando a Ching Ming a que interpretara otro tema.

El concursante optó por volver a intentarlo con La Bamba mientras Risto salía corriendo a por Millán, que logró esconderse en el plató de Telecinco. En el momento de las valoraciones, Mejide anunció su decisión de marcharse del programa. "Me voy a mi casa, ¡buenas noches!", gritó ante las cámaras antes de que en un giro inesperado de los acontecimientos, los jueces le dieran tres síes que le daban el pase a la siguiente fase del programa.

"Me gustaría que esto lo decidiese Risto, porque yo te voy a decir que no. Voy al almacén (refiriéndose al cajón de Mejide) porque tú te mereces algo más y sé que él va a estar de acuerdo conmigo. ¡Te mereces el sí de Risto!", sorprendía la cantante mientras subía al escenario para darle la camiseta que acreditaba el sí de su compañero ausente."Una leyenda que ha revolucionado este teatro, merece este premio", sentenció Millán.