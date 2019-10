Dos chicas confiesan su "adicción" al sexo en 'First Dates': "Soy una guarra, hago todo lo que me pidan" Ecoteuve.es 8/10/2019 - 10:21 0 Comentarios

Laura y Gaby protagonizaron una cita subida de tono en el dating de Cuatro

Carlos Sobera reabrió este lunes el restaurante de First Dates para celebrar nuevos encuentros entre solteros dispuestos a encontrar a su 'media naranja' en el dating de Cuatro. Este lunes, dos chicas acapararon toda la atención del programa en una cita en la que ambas brindaron una mirada abierta y libre en torno al sexo.

Laura y Gaby se gustaron desde el primer momento y enseguida se palpó la tensión entre ellas. La primera de ellas sacó a relucir la cuestión sexual y muy pronto se dieron cuenta de que coincidían en la importancia que este tiene en sus vidas. "Soy adicta", empezó reconociendo Gaby mientras Laura reconocía que ella también.

"El sexo es algo muy importante", insistió Gaby mientras su acompañante afirmaba que para ella suponía el "85% o 90% de la relación". "Me gusta todo, todo lo que me pidan lo hago, vamos que soy una guarra", comentó Laura desatando las risas de su cita. "¿Pero y quién no? Yo lo cuento y hay gente que no", añadió.

Gaby se definió entonces como una "cochina": "Soy un poco ninfómana en la cama, muy retorcida", confesó. "¿Tú también tienes un baúl lleno de po***s?", le preguntó Laura. "No tengo un baúl, tengo un armario", matizó Gaby mientras su acompañante decía que había encontrado a "la chica de sus sueños".