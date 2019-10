Desconcierto y enfado con Pablo Motos por cortar de forma precipitada 'El Hormiguero': "La primera vez que me pasa" Ecoteuve.es 8/10/2019 - 8:59 2 Comentarios

El presentador de Antena 3 dejó a los espectadores sin ver el final de una prueba de riesgo

¿Falta de previsión o trolleo premeditado del programa? Los seguidores están divididos

Desconcierto y enfado generalizado con El Hormiguero y Pablo Motos por lo que ocurrió en el último minuto del programa que Antena 3 emitió este lunes. El presentador cortó precipitadamente la prueba final por un supuesto corte de publicidad y los espectadores se quedaron con las ganas de ver la resolución de la misma. "Es la primera vez que me pasa".

Pablo Motos y los invitados de la noche, Carlos Iglesias, Roberto Álvarez y Ramón Barea, salieron a los exteriores del plató de El Hormiguero, donde esperaba Juan Peligros. Con unos supuestos cohetes atados a su espalda, iba a intentar levantarse hasta siete metros sobre el suelo y caer a una colchoneta.

Pablo Motos ordenó prender la pirotecnia pero, inmediatamente, advirtió de que había que cortar el programa. "La he liado", dijo el presentador de Antena 3.



"Hay una publicidad simultanea que va en todas las cadenas a la vez. Me quedan 15 segundos. Es la primera vez que me pasa en 14 años, pero tengo que cortar el programa aquí. Nos vamos. Mañana más. Lo siento", explicó.



Los espectadores, obviamente, no entendieron lo que estaba ocurriendo y que se cortase una prueba de esa forma tan sorprendente. Unos han criticado la falta de previsión del programa y otros creen que se trata de un trolleo premeditado.

Vaya trolls están últimamente en El Hormiguero jajaja El otro día con la despedida de Carmen Maura y hoy con la prueba "cancelada" de "Juan Peligros" ???? #AbuelosEH — Carlos Beleña (@carlos57775) October 7, 2019

La gente que se cree que es la primera vez en 14 años que le pasa eso a Pablo que poco ha visto El Hormiguero... Juan Peligros es uno de los señuelos de esta temporada como lo fue el zombie Gresky la temporada pasada o el dinosaurio tiempo atrás. #AbuelosEH — Javier Ortiz (@JaviOrtiz15) October 7, 2019

En serio? Acabáis el programa así de mal y a correprisas? Habéis visto la cara de Juan Peligros? Qué tal si mañana empezáis con él? — Sofia Alabarda (@Sophi_Sof) October 7, 2019