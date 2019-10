Alonso Caparrós: "Fue un infierno desde el primer día que esnifé una raya de cocaína" Ecoteuve.es 7/10/2019 - 19:17 0 Comentarios

El presentador se sincera sobre sus adicciones en 'El lado bueno de las cosas', de Trece

Alonso Caparrós fue uno de los invitados de El lado bueno de las cosas, el programa que presenta Pedro del Castillo en Trece. El que fuese presentador de Furor contó cómo la fama le cambió por completo la vida.

"Que caiga en tus manos un programa que cala tan profundo en la gente es tener mucha suerte", dijo. "Furor fue uno de los últimos programas en los que todavía se veía la tele en familia".

"Desde el primer momento en que esnifé una raya de cocaína hasta el último fue un infierno", afirmó después. "No se me ocurriría decir que eso mereció la pena, pero si pienso que esto tenía que ser así por alguna razón porque, a día de hoy, ha sido positivo. Me ha convertido en mejor persona".

En la actualidad, Alonso Caparrós da charlas en centros de menores para concienciar de los problemas que provocan las drogas. También colabora con la Asociación Española contra el cáncer.