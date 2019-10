TVE, tras la elección de Blas Cantó para Eurovisión: "Teníamos una lista de seis artistas, os sorprendería quiénes son" Adrián Ruiz 18:48 - 7/10/2019 0 Comentarios

Toñi Prieto, directora de entretenimiento de la pública, explica cómo se fraguó la decisión

"Nos decantamos por él porque es muy versátil, es un cantante 360", asegura

La directiva hace autocrítica: "Alguna vez hemos podido meter la pata, pero hay resultados que no nos merecíamos"

¿Se ha quitado Tinet Rubira un peso de encima con Eurovisión? "Yo de Eurovisión ya ni me acuerdo", ha bromeado el director de Gestmusic durante un encuentro con los medios en el primer casting de OT 2020 al que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Después de dos años en los que el representante de España en el festival salía del talent musical de La 1 (Amaia y Alfred en 2018; Miki Núñez en 2019), TVE ha elegido a Blas Cantó por selección interna para defender a nuestro país en la final del certamen que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en Rotterdam.

"Es el mejor candidato que podíamos tener. Tiene una voz prodigiosa, tiene una experiencia suficiente y es un tío listo y sensato. Yo creo que lo han hecho muy bien", ha afirmado Rubira antes de que Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, desvelara cómo se fraguó la elección del murciano.

"Este año, por tiempos, era imposible que el representante saliera de Operación Triunfo. Al retrasar la emisión, no llegamos a los plazos del festival", ha comenzado recordando al explicar por qué se optó por un sistema de selección directa (a dedo). "Esta fórmula nos ha funcionado en otras ocasiones", ha añadido.

Lea también: Sale a la luz cuánto dinero ganan los concursantes de 'Operación Triunfo' por concierto

Lea también: Los Javis no estarán en 'OT 2020': el programa confirma la baja de los profesores de interpretación

Toñi Prieto: "Elegimos a Blas Cantó porque es un cantante 360"

"Había una lista de seis cantantes distintos, pero todos ellos con nombre y profesionales. Os sorprenderíais si supierais quienes son, pero nunca diré el nombre. Yo tengo un compromiso con todos los artistas y las discográficas. Cuando ellos se proponen para ir a Eurovisión, el compromiso que adquirimos es que cuando se elija al ganador, jamás se va a saber quiénes son los otros que se han quedado fuera. Sobre todo, porque es una falta de respeto a esos artistas de primer nivel", ha confesado la máxima responsable de TVE en el festival.

Prieto ha explicado entonces por qué se decantaron por el excomponente de Auryn: "Nos decidimos por Blas porque creemos que es un chico joven, que es muy versátil, que tiene una buena voz y que podemos encontrar una buena canción que nos represente con un estilo que quizás otras candidaturas no serían igual. Blas es un cantante 360", ha sentenciado con satisfacción.

Finalmente, Toñi Prieto ha reflexionado sobre los malos resultados que ha obtenido España durante los últimos años en Eurovisión: "Nosotros ponemos siempre el mismo empeño y el mismo cariño en tener la mejor canción y al mejor intérprete. ¿Nos hemos podido equivocar? Por supuesto, perfectos no somos. Pero ha habido intérpretes en Eurovisión impecables que no se merecían el puesto en el que han quedado. Yo asumo una cosa y la otra. No digo que no hayamos metido la pata en algo alguna vez, pero no nos merecemos estar en los puestos que terminamos en la clasificación. No hemos hecho un mal papel en muchas ocasiones".

TVE no descarta la vuelta de Eurojunior como preselección

Por otro lado, 2019 será el año en el que España regresó a Eurovisión Junior. Hace unos meses, se confirmó la vuelta de TVE a la edición infantil del festival con Melani García como representante. Todo ello, en una elección que también se realizó de forma interna, lo que reabrió el debate sobre si habría que recuperar Eurojunior como preselección del certamen. ¿Está dispuesta la pública a resucitar el formato?

"Si hemos empezado la estela, ¿por qué no?", deja caer Toñi Prieto antes de explicar por qué no ha sido así este año. "Creí que para este primer año era mucho más interesante ir con una voz ya testada. Pensé en Melani porque la vi y me pareció una niña espectacular, me metí en varios vídeos y me pareció una intérprete impecable. Hemos trabajado con ella para explotar la parte pop. Ella es muy lírica y no queríamos ir con una niña de 12 años cantando un aria, no era la intención de TVE", ha declarado la directiva reconociendo que a la joven "le ha costado mucho cambiar de registro".

Toñi Prieto ha manifestado que Melani y tema Marte tiene todas las condiciones para hacer un buen papel en el festival de la canción que acogerá la ciudad de Gliwice (Polonia) el próximo 24 de noviembre. "Una niña no va a hablar de amor. Propusimos al compositor que hiciera un tema sobre ecología. Es un tema que está muy en boga y su trabajo ha sido impecable", considera.

"A mí con esta canción me pasó lo mismo que con Pastora Soler, hay un momento en el que se me pone el vello de punta. A lo largo de todos estos años con Eurovisión, eso sólo me ha pasado con ellas dos", sentencia antes de avanzar que "habrá una sorpresa con el vestuario" que llevará la niña sobre el escenario.