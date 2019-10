Risto Mejide se retira de la carrera hacia la Moncloa: no se presentará a las elecciones del 10N Ecoteuve.es 7/10/2019 - 17:13 0 Comentarios

El presentador acaba de ser padre: "En casa, con mi familia, es donde soy más necesario"

No habrá papeleta con el nombre de Risto Mejide en las elecciones generales del 10N. El presentador se retira de la carrera hacia la Moncloa, a pesar de que hace unos días había anunciado su intención de concurrir con una lista bajo el nombre PNLH (Peor no lo haremos).

"No voy a concurrir a las elecciones con el PNLH porque ahora no hay partido político ni programa de televisión que me aparte de dónde soy más necesario ahora: en mi casa con mi familia", ha dicho en su programa.

"Agradecemos mucho el apoyo que nos ha ofrecido la gente. Y eso dice mucho de la clase política que tenemos, y es que algo están haciendo mal", ha continuado el presentador, que fue padre de una niña, Roma, el pasado viernes, fruto de su relación con Laura Escanes.

La idea de Risto Mejide -de la mano de la estructura del programa Todo es mentira- era presentarse como 'agrupación de electores' solo por Madrid. "Vamos a por el escaño", dijo Risto Mejide hace unos días. Para poder formalizar la lista, PNLH necesitaba conseguir 50.000 firmas, el 1% de los electores de la circunscripción por la que se presenta.