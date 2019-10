Susi Caramelo se queda en topless en pleno reportaje para #0: "¿A que me saco las tetas?" Ecoteuve.es 7/10/2019 - 16:54 0 Comentarios

La reportera del programa 'Las que faltaban' se bajó el vestido en un photocall

Las que faltaban, el programa que presenta Thais Villas en #0, regresó este domingo con su segunda temporada y un reportaje bomba que está dando mucho que hablar en redes sociales.

La 'responsable' es Susi Caramelo, colaboradora del espacio, que acabó en topless durante la grabación de un reportaje para el programa del canal de Movistar+.

Con su particular estilo, Susi Caramelo acudió a un photocall para hablar con los invitados que posaron a la llegada al evento. Topacio Fresh o Brisa Fenoy fueron algunas de las caras conocidas que hablaron con Susi.

Susi Caramelo, en topless

El momento cumbre del reportaje llegó después de ver a una invitada con un pronunciado escote. "Madre mí, estas tías van con las tetas fuera... ¿A que me las saco? ¿A que me las saco?". Dicho y hecho. Susi Caramelo se bajó el vestido, se quitó el sujetador y se quedó en topless. "¡Free the nipple!".

La más sorprendida en ese momento fue Adriana Torrebejano, excompañera de Susi Caramelo en Las que faltaban, que rápidamente acudió a ella sin dar crédito ante lo que estaba viendo.