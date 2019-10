Nuria Bermúdez reaparece diez años después de salir escaldada de la televisión: ¿A qué se dedica ahora? Ecoteuve.es 7/10/2019 - 15:36 0 Comentarios

Fue una de las caras más habituales de los platós del corazón entre 2000 y 2010

Nuria Bermúdez fue una de las caras más habituales en televisión, entre 2000 y 2010, gracias a sus relaciones amorosas y sus participaciones en programas como Crónicas Marcinas o A tu lado.

Nuria Bermúdez cambió el rumbo de su vida cuando comenzó a salir con el futbolista Dani Güiza. De forma paralela, y de manera profesional, se convirtió en agente FIFA, pero ahora lo ha dejado todo.

"Soy una mujer de mi casa y me dedico a cuidar de mi hijo", ha dicho en Espejo público, donde ha reaparecido tras casi una década alejada de los platós. "Ahora en vez de vender un jugador te vengo un robot de cocina. Si quieres te hago una demo", ha comentado a Susanna Griso.



Nuria Bermúdez: "No quiero exponer mi vida en televisión. No todo vale"

Nuria Bermúdez ha dejado su profesión como agente deportiva "porque implica muchos viajes y gastos" y tampoco quiere recuperar aquella vida tan ajetreada en los platós de televisión. "Pagas un peaje demasiado caro", ha explicado. "Me gusta estar en un plano más anónimo. No me importa colaborar en un programa pero no quiero exponer mi vida privada", ha remarcado. "No todo vale".



En cuanto a su trabajo como agente de fútbol, se ha quejado de que nunca le hayan reconocido su labor. "Los hombres se dan palmaditas y a mí nadie me lo ha valorado".