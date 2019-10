Diego Matamoros se niega a entrar en 'GH VIP': "Sufro episodios de ansiedad" Ecoteuve.es 7/10/2019 - 12:15 0 Comentarios

Asegura que no es el concursante reserva que entrará este martes en el reality de Telecinco

Diego Matamoros no entrará a concursar en GH VIP. El programa recibirá este martes un nuevo participante pero no será él, según asegura en un comunicado que ha hecho público en las redes sociales.

"No soy el próximo concursante de GH VIP. No tengo intención de mercadear con esta situación que para mí está siendo tan dura y difícil. He decidido no acudir más a ningún plató de televisión. Mi salud es lo primer y ahora mismo, tanto física como mentalmente, no estoy preparado para nada de ello. He perdido mucho peso y sufro episodios de ansiedad", ha escrito Diego Matamoros.

"Mi única intención es poder hablar con mi mujer una vez salga y sacar conclusiones y tomar una decisión coherente con todo lo que se está viendo. Lo único que dese es volver a coger el timón de mi vida", añade.

La idea de que Diego Matamoros fuera el próximo concursante de GH VIP había tomado fuerza después de los últimos acontecimientos vistos en el reality, con un acercamiento entre Estela Grande, mujer de Diego, y Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun. Para más inri, Matamoros faltó a su cita con el debate de GH VIP este domingo.