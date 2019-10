Miguel Frigenti se defiende del duro ataque de Alba Carrillo en 'GH VIP': "Jamás he pisado a nadie" Ecoteuve.es 7/10/2019 - 10:08 0 Comentarios

La concursante del reality pide su despido como colaborador de 'Ya es mediodía' (Telecinco)

"Me pagan para juzgar a concursantes, no para defender a compañeros", responde él

Alba Carrillo ha atacado a Miguel Frigenti, colaborador de Telecinco. Lo ha hecho con tal dureza que incluso ha pedido su cabeza como tertuliano de Ya es mediodía. "Que quiten a Frigenti", dijo la modelo mientras prometía a Irene Junquera que ella hablaría con Sonsoles Ónega para que entrase a trabajar en el programa.

"Sé que me está poniendo a caldo porque es muy amigo de Adara. Si fuera por mí, yo me lo cargaba. Si hubiera que nominar en Ya es mediodía, le daría tres puntos", dijo Alba Carrillo.

Frigenti se defendió en el plató del debate de GH VIP. "Me pagan para juzgar a concursantes, no para defender a compañeros", dijo el colaborador. Más tarde, el programa hizo llegar a Albar Carrillo un tuit de Frigenti con una pregunta -todos los habitantes de la casa recibieron uno- sobre su paso por el reality. "¿Por qué estás tan segura de que estoy criticando tu concurso? ¿No será porque tú crees que está siendo decepcionante? Un beso para Adara", fue el mensaje de Frigenti.

Lea también: Un nuevo concursante entra a 'GH VIP' y hay un firme candidato

"Es un falso y un traidor. Los que trabajamos en Ya es mediodía sabemos que es capaz de hacer este tipo de cosas como hizo con Carolina Sobe. Yo a mis compañeros los suelo defender", respondió Alba desde la casa.



Frigenti ha continuado hablando en las redes sociales, donde ha dado algunos detalles de su recorrido profesional y ha defendido su trabajo en los medios. "Siempre me he buscado la vida para salir adelante y jamás he pisado a nadie para conseguir mis objetivos. El trabajo, el esfuerzo y la ilusión han sido siempre mis armas y así seguirá siendo", ha dicho.

Abro hilo: He trabajado duro para estar donde estoy. Estudié producción de cine y tv. Más tarde, compaginé mi trabajo de comercial con la universidad para poder costearme mi carrera de periodismo. Pasé momentos duros, como cualquier estudiante #GHVIPDBT4 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 7, 2019

Que no cuenta con una solvencia económica. Salía de clases a las 13 y entraba a trabajar en un famoso centro comercial de 15 a 22. Hacía malabares para poder estudiar y sobrevivir en Madrid con mi sueldo. Las oportunidades llegaron después, pero sí he tenido #GHVIPDBT4 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 7, 2019

donde "caerme muerto". Siempre he podido refugiarme en mi familia, que me animaba y me daba todo el cariño del mundo. Es muy triste tener que escuchar a una compañera decir tales barbaridades, e inventarse mentiras para hacer daño. #GHVIPDBT4 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 7, 2019

Triste recibir tantos insultos por hacer un trabajo desde el respeto. Hoy tengo claro, que yo no juego en la liga de Alba Carrillo y que lo único que siento por ella es pena y tristeza. Nunca he hablado de esto porque no suelo hablar de mi vida privada, pero estoy #ghvipdbt4 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) October 7, 2019