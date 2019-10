La alarmante imagen de Marta López ('GH 2') que ha preocupado a todos sus seguidores Ecoteuve.es 6/10/2019 - 15:51 0 Comentarios

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' aparece en un hospital con una vía en el brazo

Marta López es una de las concursantes más conocidas de Gran Hermano. Pese a ser expulsada en la primera semana, la cacereña consiguió ganarse un sitio en la pequeña pantalla y colaboró en multitud de programas relacionados con la crónica social. Ahora, la exconcursante de GH 2 ha preocupado a sus seguidores con una instantánea suya en el hospital.

En la imagen se puede ver a Marta tumbada en la camilla del hospital, con una vía intravenosa en el brazo izquierdo y con talante impávido. Junto a la fotografía, López adjunta un texto con el problema que le ha llevado hasta allí: "Finalmente acabé teniendo razón, he pasado 2 días que no se los deseo a nadie, un cólico al riñón".

Marta cuenta los dolores del cólico de riñón

"Por aguantar tanto se me complicó y tenía infección también, pero ya estoy casi bien" relata la cacereña y añade que "ha sido lo más parecido a un parto que he tenido con contracciones incluidas y con fiebres hasta 39,8 que no se me quitaban. Pero lo dicho, ¡Ya estoy casi bien!".

La publicación cuenta con más de 8.000 y muchísimos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. "Recupérate pronto, los cólicos son chungos" y "Marta, hay que escuchar al cuerpo siempre. ¡Te deseo que te recuperes lo antes posible!" son algunos de los mensajes que ha recibido.