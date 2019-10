Diego Matamoros explota contra Estela en 'Sábado Deluxe': "Que no espere nada de mí cuando salga" Ecoteuve.es 6/10/2019 - 14:06 0 Comentarios

El joven confesó estar pasándolo mal por la actitud de su mujer en 'GH VIP 7'

Diego Matamoros acudió al plató de Sábado Deluxe para someterse al polígrafo. El joven no está atravesando su mejor momento televisivo ya que ha tenido que hacer frente al reciente tonteo que su mujer, Estela Grande, tiene con Kiko Jiménez en GH VIP 7. El madrileño se abrió ante el público y desveló los planes de futuro que tiene respecto a su matrimonio.

La actitud de Diego era de todo menos divertida. El joven se mostró totalmente superado por la situación y destrozado: "Me siento un tonto, no conozco a la persona que está ahí dentro". Además, Matamoros se sorprendió de una conversación en la que Estela y Kiko desvelaban las verdaderas intenciones de su tonteo.

"He visto un vídeo de ella en el que dice que lo que están haciendo es un montaje, que los de fuera vamos a lucrarnos de ello y que seguramente lo entendamos y que nos iremos los cuatro de viaje", relató el joven y añadió que "qué necesidad tienes de hacer esto con la gente, que sois dos gilipollas que encima lo estáis diciendo en directo y que lo hacéis para crear un dolor... ¿qué ganáis con esto?".

El dolor de Diego Matamoros por la actitud de Estela

No obstante, no fue hasta el final de la entrevista cuando el joven desveló las intenciones que tiene de cara al futuro con Estela: "Que mi mujer no me espere el día que salga del concurso, que no espere nada de mí, no se merece que la reciba. Se merece que sea consciente del daño que ha hecho, no puedo ser un pelele y encima ir a darle un beso".

Unos minutos más tarde, Matamoros reculó y aseguró que las palabras que acababa de expresar eran fruto de la impotencia y anunció que le dará las llaves a la familia de Estela y él se irá a casa de algún amigo o a algún hotel para pasar la noche.