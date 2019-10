María Patiño carga contra Alba Carrillo desde 'Socialité': "No he visto una persona tan clasista y despectiva como ella" Ecoteuve.es 6/10/2019 - 11:52 0 Comentarios

La presentadora expresa su opinión sobre los concursantes de 'GH VIP 7'

Como cada año, los distintos programas de Telecinco se nutren de las tramas que acontecen en GH VIP. En esta ocasión, María Patiño ha querido opinar desde Socialité sobre los rostros televisivos que hay dentro del reality show y la presentadora ha sido muy dura con uno de ellos, Alba Carrillo.

"Adara cada semana que pasa me conquista muchísimo más", ha comenzado la comunicadora mientras anunciaba que no entendía a ambigüedad a la que juega Kiko Jiménez: "Por un lado declara su amor a Estela y después dice que está preocupado por si todo sigue igual fuera".

María Patiño no soporta el clasismo de Alba Carrillo

Ha sido en ese momento, cuando la presentadora ha manifestado su opinión sobre Alba Carrillo: "Tengo que decir, y me da igual en este sentido mojarme, porque Lucía Pariente creo que estará esta noche en Sábado Deluxe y supongo que me estará escuchando en estos momentos. Yo no he visto una persona tan clasista y tan despectiva como Alba Carrillo, y tan poco generosa con sus relaciones y sus amistades".

Asimismo, la colaboradora de Sálvame ha seguido atacando a la modelo madrileña: "No da libertad ni a los hombres ni a las mujeres para actuar libremente si están a su lado. Lo tenía que decir. Ya estoy relajada" y ha añadido que "parece que es mucho más importante salir en el Hola! que salir en un reality como Gran Hermano. Yo ese tipo de clasismo no lo puedo soportar".