El acalorado enfrentamiento entre Maite Galdeano e Ylenia en 'Viva la vida': "A mí no me cornean delante de toda España"

La madre de Sofía acudió al programa de Emma García para hablar de 'GH VIP'

Maite Galdeano acudió el pasado sábado a Viva la vida para pronunciarse sobre los últimos acontecimientos de GH VIP 7. La estrecha relación entre Kiko Jiménez y Estela Grande está dando mucho que hablar y la madre de Sofía Suescun no dudó en manifestar su opinión. Además, la pamplonica tuvo un fuerte enfrentamiento con Ylenia Padilla con su hija como protagonista.

Un día antes, Maite llamó a Mujeres y Hombres y Viceversa tras salir a la luz unas imágenes en la que salían Kiko y Estela tumbados en la cama con cierta complicidad. La exconcursante de GH 16 apoyó a su hija, que se derrumbó en plató, y manifestó que ""si las cosas son como estoy pensando, se las vas a ver con Maite Galdeano".

Maite e Ylenia se enzarzan en Viva la vida

Ese momento fue recordado por Ylenia que hizo una comparativa con el paso de Sofía por Supervivientes: "¿Tú no crees que el karma existe y que lo mismo que le hizo Sofía a Albalá ahora le está pasando a ella?". La respuesta de Maite fue inmediata y atacó duramente a la colaboradora: "No, bonita. Por ahí, no. Precisamente, con ese chico que has dicho, querías hacer tú carpetazo y te salió mal".

No obstante, la encrucijada entre invitada y colaboradora no cesó. La madre de Suescun siguió arremetiendo contra la valenciana: "No has ganado ni ganarás en tu vida un reality. Te fastidias". Los comentarios de Maite hicieron que Ylenia atacase cruelmente a Sofía: "A mí mis novios no me cornean en directo delante de toda España".