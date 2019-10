El mensaje de Estela a Diego Matamoros desde 'GH VIP': "Si saco mi mente de aquí es muy complicado volver intacta" Ecoteuve.es 5/10/2019 - 14:11 0 Comentarios

La concursante ha dedicado unas cariñosas palabras a su marido mediante un blog

Estela se ha convertido en una de las protagonistas de la vigente edición de GH VIP por la estrecha relación que tiene con Kiko Jiménez. Los movimientos de los dos concursantes están siendo analizados tanto por sus compañeros como por la audiencia y sus respectivas parejas. La madrileña ha dedicado unas palabras a Diego Matamoros mediante un blog.

"Me encuentro cómoda, a gusto y con gente que me arropa. Creo que todo fuera está bien, que Diego está echándome de menos, tantísimo como yo a él", comienza la joven y añade que "mantener mis pensamientos 100% dentro de la casa es muy complicado, cada día me cuesta un poquito más porque cada día tengo un poquito más de ganas de verte".

El afectuoso mensaje de Estela a Diego

Además, la concursante explica las razones por las que no quiere pensar en el exterior: "Intento mantenerme fría en ese aspecto, por egoísmo, porque como ya te dije, si saco mi mente de aquí es muy complicado volver intacta. Pero, ¿sabes qué pasa realmente? Que te siento tan cerca, tan parte de mí, que no me asusta nada".

"Además tengo alguna técnica que me ayuda un poco a engañarme a mí misma. Consigo un cojín para poder abrazarlo por las noches, como siempre hago en casa, y así sentirme un poquito más cerca aún a nosotros", finaliza Estela con un cariñoso mensaje a su marido.