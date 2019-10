Carlota Corredera carga contra los 'haters' de 'Sálvame': "Dicen que somos unos sinvergüenzas pero así es la vida" Ecoteuve.es 5/10/2019 - 12:31 1 Comentario

La comunicadora defiende el trabajo de su programa alegando que no es un chollo

Sálvame ha ampliado su horario de emisión por la repentina desaparición de Pasapalabra. El programa vespertino añade de este modo su entrega 'banana' que comprende la hora del espacio que presentaba Christian Gálvez. No obstante, la opinión de los colaboradores ha suscitado multitud de críticas por parte de la audiencia.

Los tertulianos del programa manifestaron que no les gustaba la idea ya que les tocaba trabajar una unas horas más a la semana. Tras la oleada de mensajes, Carlota Corredera decidió dirigir un mensaje a la audiencia: "No nos quejamos de nada. Hay gente que dice que por qué nos quejamos cuando tenemos un chollo de trabajo. Dicen que somos unos sinvergüenzas y unos privilegiados pero así es la vida".

Lea también: Silvia Jato, "dolida" por la desaparición de 'Pasapalabra': "Siempre seré su mamá"

Carlota Corredera saca la cara por Sálvame

"No bajamos a la mina, no doblamos el lomo recogiendo fresas. Yo respeto el trabajo de todo el mundo. Hay gente que trabaja por cuatro euros en este país y es una vergüenza. Les aseguro que nuestro trabajo no es ningún chollo", prosiguió la comunicadora gallega.

Por último, la presentadora quitó hierro al asunto alegando que gracias a esta medida habrá público que se adhiera y pueda verles: "Hay gente que antes no nos veía y que ahora está conociendo el programa".