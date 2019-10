La sorprendente confesión de Kiko Jiménez en 'GH VIP': "Nunca en la vida he sentido lo que siento por Estela" Ecoteuve.es 5/10/2019 - 11:33 0 Comentarios

"Que pase lo que tenga que pasar, no me voy a cohibir", expresa el extronista

La estrecha relación entre Kiko Jiménez y Estela Grande en GH VIP 7 está dando mucho que hablar. El pasado martes, Sofía Suescun se derrumbó en el plató tras darse cuenta de la complicidad de los concursantes. No obstante, cada día es mayor el acercamiento y Sálvame ha emitido unas imágenes en la que el extronista se confiesa.

En el vídeo aparecía Jiménez en el confesionario expresando sus sentimientos por Estela: "Se puede decir que me siento confundido a nivel emocional. Estela es una persona muy importante para mí. Si no está ella, me faltaría algo importante aquí. No sé cómo reaccionar, creo que controlo la situación pero es imposible porque está el corazón o la mente, ¿con qué actuó?".

La contundente decisión de Kiko Jiménez

"Nunca en la vida he sentido algo así como lo que estoy sintiendo por Estela. Que pase lo que tenga que pasar, yo no me voy a cohibir de hacerlo. Estoy preocupado por lo que pueda estar sucediendo fuera. Solo me da miedo por ella, porque al final lo que pase conmigo ", proseguía el concursante mientras se tapaba el rostro con sus manos.