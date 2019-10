La llamada de Isabel Pantoja a Belén Esteban en directo: "Estaba con un ataque de nervios" Ecoteuve.es 4/10/2019 - 19:37 | 19:45 - 4/10/19 0 Comentarios

El empeoramiento de salud de la madre de la tonadillera obliga a suspender la grabación de 'Idol Kids'

Isabel Pantoja está viviendo unas horas muy complicadas después de que su madre, doña Ana Martín, ingresara este jueves por la noche en el Hospital Puerto Real de Cádiz tras un empeoramiento de su salud. Este hecho ha provocado que se suspendieran las grabaciones de Idol Kids este fin de semana.

Sálvame ha abierto el programa de este viernes con la preocupante noticia. Minutos más tarde, los colaboradores del programa han empezado a cargar contra Chabelita y Kiko Rivera por no estar acompañando a Isabel Pantoja en el hospital después de que publicasen varios Stories en Instagram.

El Dj, en su caso, había compartido un vídeo con Suso en una conocida cadena de restaurantes en Sevilla. Ha sido entonces cuando la tonadillera ha llamado muy alterada en directo al móvil de Belén Esteban para defender a su hijo confirmando que él y su mujer Irene Rosales, además de Anabel Pantoja, estaban arropándola.

"La he visto con un ataque de nervios. Me he quedado bloqueada", ha dicho la colaboradora muy impactada. "Lo último que queremos es complicar más las cosas en un momento tan complicado", ha mediado Carlota Corredera.

En cualquier caso, durante esa llamada, Pantoja no ha dicho nada de Isa P, que se encuentra comiendo con Asraf y Dulce en San Fernando, a tan solo 15 minutos del hospital en el que se encuentra Doña Ana. Belén ha querido quitar hierro al asunto después: "De primeras han ido los que tenían que ir, los hijos. Si ven que la cosa va a peor, irán los demás".