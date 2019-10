La confidencia sexual de Karlos Arguiñano que dejó atónitos a Manel Fuentes y Pablo Motos: "Era un mono saltarín" Ecoteuve.es 4/10/2019 - 17:52 1 Comentario

El cocinero sube la temperatura de sus fogones de Antena 3 con varias anécdotas picantes

Karlos Arguiñano tiene acostumbrados a los espectadores a no tener ningún tapujo a la hora de hablar cualquier tipo de tema. Este viernes, el cocinero sorprendió a la audiencia contando varias anécdotas sexuales mientras partía pimientos verdes y cebollas.

"Le pasa a todo el mundo, pero a la gente le da vergüenza contar las cosas y a mí no", le dijo a su compañera Ainhoa Álvarez para después contar algo que le sucedió de joven, cuando como "un mono saltarín".

"De novios me fui a Madrid un día de esos de julio con 40 grados y en el Retiro me puse a andar y me escocía de tal manera que no pude hacer el amor con mi novia", dijo.

La cosa no quedo aquí, ya que Arguiñano recordó cuando acudió de invitado a La noche... con Fuentes y cía, programa que presentaba Manel Fuentes y cuyo guionista era Pablo Motos.

Pues bien, el cocinero contó que les pidió ir a cenar un día para preparar la entrevista y que a los presentadores se les cayeron literalmente los cubiertos cuando les propuso contar en televisión "el día que me masturbé por primera vez". "Y lo conté", afirmó.