Silvia Jato, "dolida" por la desaparición de 'Pasapalabra': "Siempre seré su mamá"

La primera presentadora del formato rompe su silencio tras la sentencia del Tribunal Supremo

"Creo que se solucionará y la gente fiel al programa volverá a disfrutar del concurso"

Los espectadores de Pasapalabra aun siguen en shock después de que una sentencia del Tribunal Supremo obligara a Telecinco a retirar de su parrilla el concurso a raíz de la batalla legal con ITV, productora británica propietaria de los derechos del formato original.

Christian Gálvez ha pedido "paciencia" a los seguidores del formato del rosco agradeciendo, además, los mensajes de apoyo tras la suspensión de su programa.

Quien también se ha pronunciado al respecto es Silvia Jato, la "mamá", como dice ella del concurso, dado a que fue la primera presentadora del formato cuando aterrizó en España, el 10 de julio del año 2000 en Antena 3.

"Como pionera y como mamá que soy, porque de ese programa siempre seré la mamá, me duele esta situación", ha dicho a Jaleos. "Es el programa familiar por excelencia de este país y duele ver que ha pasado esto. No te puedes ni imaginar lo que me duele".

"No he podido hablar con Christian porque no tenía ni idea, pero le deseo lo mejor. Creo que la sangre no tiene que llegar al río, se solucionará y la gente fiel al programa volverá a disfrutar del concurso", dice esperanzada la presentadora gallega, que estuvo al frente de Pasapalabra durante seis años y fue sustituida por Constantino Romero.