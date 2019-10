José Luis Sánchez responde a Jofre Mateu en 'El Chiringuito': "Acepto las disculpas, pero tu ejemplo es nefasto" Ecoteuve.es 4/10/2019 - 12:12 0 Comentarios

El comentarista de Gol envía un mensaje de arrepentimiento al tertuliano de Mega

Josep Pedrerol se hizo eco este jueves en El Chiringuito de la polémica surgida en redes sociales entre uno de sus tertulianos, José Luis Sánchez, y el comentarista de Gol Jofre Mateu. El primero calificó de "vergüenza" una pancarta del Camp Nou en la que se pedía la libertad de los políticos presos por el procés y el segundo le respondió con un mensaje del que se terminó arrepintiendo.

"Llegará el momento que no sabrás dónde esconderte. Es ya demasiado tarde, pero llegará", escribió Jofre Mateu en un mensaje que acabó eliminando después de que el periodista de Atresmedia se lo reportara a la policía. Josep Pedrerol confirmó en Jugones que el asunto había sido puesto en manos de las autoridades.

"He borrado el tuit para evitar trols. No se con qué intención nombras a la policía. No te he amenazado de nada con mi tuit como van diciendo", se defendió el exfutbolista.

"Vergüenza es que, ideologías políticas al margen, denuncies quejas contra presos políticos, donde y quienes sean. A no ser que estés a favor", argumentó el catalán. "Y l@s much@s que como tú vean lo que está pasando cuando ya sea tarde se querrán esconder de vergüenza. Altsasu, Jordis y demás", concluye el exdeportista.

José Luis Sánchez responde a Jofre Mateu en El Chiringuito

Por la noche, Pedrerol volvió a hablar de la polémica durante la emisión de El Chiringuito. Allí pudo preguntar a Sánchez cómo había vivido todo lo ocurrido: "Lo mejor del día ha sido la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido. Hay situaciones que te avergüenzan. Avergüenza que pase con gente que comparte ahora mismo profesión, porque aunque fuera futbolista, ahora trabaja en otros medios y es compañero. Se define él sólo", empezó diciendo.

José Luis Sánchez comparó entonces su sentimiento con el que ha existido en nuestro país durante etapas muy oscuras: "Son prácticas, por fortuna, olvidadas en una democracia tan maravillosa como la española. Son tácticas más parecidas a años turbulentos, negros, de dictaduras complicadas en las que la gente tenía que ir mirando por el retrovisor o debajo del coche para vivir con tranquilidad. Pero bueno, creo que cuando lo pones en manos de la policía, la magnífica policía que tenemos, estás tranquilo y sabes que van a proceder", siguió explicando.

Acto seguido, Pedrerol anunció que Jofre Mateu había enviado un vídeo a la redacción del programa con un mensaje para Sánchez. "Mando este vídeo para pedir disculpas, sin excusas. He intentado eliminar el tuit lo antes posible para evitar respuestas y ruido. Lo he vuelto a leer y entiendo que haya podido llevar no sólo a malas interpretaciones, sino molestar. José Luis, te pido disculpas a ti y a todo el que crea que no haya sido correcto. Espero que esto no vaya a más porque no era para nada mi intención, más allá de una discrepancia que entiendo que no ha sido expresada de la mejor manera", aseguró arrepentido el catalán.

José Luis Sánchez aceptó finalmente las disculpas, pero con un 'pero': "Se agradecen, pero para mí es un problema más profundo que las disculpas. Es una situación en la que el fútbol está en un segundo plano. Es muy doloroso personalmente para mí, me duele cuando veo una pancarta así en mi país, protegida por un club que está bajo el paraguas de la Real Federación Española de Fútbol y que compite en Europa bajo la bandera española", lamentó.

"Cada uno tiene su ideología, sentimiento y pensamiento, pero no se debe faltar al respeto. Acepto sus disculpas, entiendo que en un calentón pones algo de lo que luego te arrepientes, pero su ejemplo es nefasto. Las redes sociales protegen y ocultan a mucha gente que nos insulta a diario y que pone en riesgo tu día a día", concluyó antes de que Jota Jordi defendiera la "libertad de expresión". "Quizá hay pancartas que ofenden, pero para mí hay mucha gente que piensa eso, pone esa pancarta y hay que respetarlo y entenderlo", aseguró el colaborador de Mega.