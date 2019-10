Chicote, obligado a intervenir en una brutal pelea en 'Pesadilla en la cocina': "¡Te voy a pegar un botellazo, tonto!" Ecoteuve.es 4/10/2019 - 10:58 0 Comentarios

El cocinero vivió una situación límite en el regreso de su programa a La Sexta

Aunque los espectadores de Pesadilla en la cocina han visto de todo, la entrega que emitió La Sexta este jueves superó todos los límites. Alberto Chicote acudió a Mosto Tejero, un bar situado en la popular ruta del mosto, en Jerez de la Frontera, donde los insultos y las peleas son la tónica general en el ambiente de trabajo .

La visita del cocinero propició que dos de los camareros llegaran a las manos detrás de la barra. "Me ha llamado payaso y gilipollas delante de la gente", se quejó Marco de las faltas de respeto de su compañero Antonio: "No estoy dispuesto a esto, que se muera mi madre que no, ese tío me va a buscar a mí una ruina".

Lea también: Santiago Abascal (VOX) visitará 'El hormiguero' de Pablo Motos por el 10-N: ¿se tomarán antes un café?

La situación se calentó tanto que Marco amenazó con agredirle: "¡Ven aquí que te voy a pegar un botellazo, tonto! ¡Me cago en tus muertos!". "Dos me vas a dar", espetó Antonio lo que provocó que el primero se fuera de inmediato a por él.

Rápidamente, Chicote tuvo que intervenir para que los camareros se liaran a puñetazos y separar a Marco, que estaba completamente fuera de sí: "!Quieto ahí, coño!". Sin embarco, el empleado siguió con el objetivo de pegar a su compañero cogiendo una pila de platos para estampárselos en la cara. "Hazte a la idea de que no te voy a soltar".

"Yo no tengo palabras de lo que ha pasado. Esto es como remate a una supultura", se lamentó el dueño del restaurante. "Eran como dos verracos ¡Dos verracos, dos verracos!", explicó Chicote a las cámaras del programa. Después, en Twitter afirmó que aún "me duelen las costillas".