El Cejas lo vuelve a hacer: traiciona ahora a Kiko Jiménez y no lo salva de la nominación en 'GH VIP' Ecoteuve.es 4/10/2019 - 9:55

El youtuber decidió que su amigo se enfrentara a Adara y el Maestro Joao

Gran Hermano VIP volvió a vivir este jueves un momento totalmente inesperado en los compases finales de su quinta gala en Telecinco. Adara, Maestro Joao y Kiko Jiménez fueron los concursantes que más puntos recibieron en las nominaciones y El Cejas tenía la oportunidad de sacar de la lista a uno de ellos para meter a quien quisiera. Su decisión pilló de nuevo a todos por sorpresa.

"Oye, una idea maravillosa: podríais traicionaros entre los dos, como los dos sois traidores", le dijo Adara al Cejas y Kiko el pasado martes en lo que parecía todo un augurio de lo que sucedería dos días más tarde.

El Cejas obtuvo el privilegio del intercambio después de un juego de azar en el que los concursantes debían encontrar una bola verde con la boca comiendo de una tarta. Sin embargo, decidió no usar su poder y dejar las nominaciones respetando el resultado de la votación de la casa.

"Ya estoy cagao, porque la última vez la cagué bien de bien. Estoy 'acojonao", dijo el youtuber a su entrada en el confesionario después de que se efectuara en el salón el reparto de puntos. Jorge Javier le recordó entonces que Adara, Joao y Kiko eran los tres nominados y que podía sacar a uno de ellos de la lista. "¿Puedo dejarlo como está?", preguntó El Cejas provocando una gran ovación en el público presente en plató.

Jorge Javier jugó al despiste y no le confirmó que si era posible esa opción: "Tienes el privilegio de salvar a alguien a cambio de meter a otro en la lista", insistió el presentador, temiéndose que la expulsión se volviera a jugar entre tres 'pesos pesados' de la casa.

"Es que tengo un dilema: no quiero meter a ninguno de mis compañeros porque la única persona con la que tengo conflicto es con Adara y de los que están nominados, salvaría a alguien pero tendría que meter a otro y la última vez que elegí esa opción me equivoqué bastante y traicioné a una amiga. Me siento bastante arrepentido", anunció el joven, que fallaba en esta ocasión al que había sido su principal aliado dentro de la casa hasta ahora.