La bronca de Jorge Javier a Diego Matamoros por su "mala defensa" a Estela en 'GH VIP': "Si vas de 'machirulo', aquí no pegas nada"

El presentador aseguró que el joven tenía una actitud "machista" con su mujer

Gran Hermano VIP compartió este jueves con los espectadores nuevas imágenes de la estrecha relación que están manteniendo Kiko Jiménez y Estela Grande dentro de la casa del reality. Tras ver los vídeos, Diego Matamoros aseguró que sigue confiando plenamente en su mujer, a la que cree una víctima de las tretas de su compañero.

Según el hijo de Kiko Matamoros, Estela está siendo "muy ingenua" al caer en el juego de Jiménez, ya que considera que el novio de Sofía Suescun sólo la quiere para acaparar la atención del concurso.

Las palabras de Diego no gustaron nada a Jorge Javier: "Con esa defensa, tampoco estás dejando bien a tu mujer. ¿Crees que Estela no se está dando cuenta de lo que pasa? A lo mejor no quiere cortar lo que está sucediendo, pero ella está viendo lo que está pasando. A lo mejor se está entreteniendo con la situación", aseguró.

"Ella está viviendo la casa como todo el mundo, pero le falta mucha picardía y a este tío le sobra", insistió Diego Matamoros mientras el presentador le hacía saber que María Zambrano, directora del programa, le estaba diciendo por el pinganillo que su pensamiento era "muy machista", una postura que el catalán también sostuvo.

"¿Cómo? ¿Machista? ¿Qué tiene esto de machista? Me parece muy feo... Es una barbaridad lo que acaba de decir", dijo Diego muy enfadado. "Es que la estás dejando muy mal. Te estás erigiendo como protector de tu mujer y tu mujer no necesita protector porque hace lo que le da la gana. Me parece que si crees que son manipulaciones lo que estamos haciendo y te coges esos ataques de machirulo, aquí no pegas nada", le recriminó el catalán en una discusión que fue elevando el tono.

"¿Manipulación? Yo no he dicho manipulación, he dicho que me parece muy bajo que me digan que esto es machista", afirmó Matamoros al tiempo que Jorge Javier le hacía saber que "a lo mejor eres machista y no lo sabes". "Creo que un punto de pensamiento que yo pensaba superado, de que es una mujer sin picardía que no se entera de nada", aseguró el conductor del reality.

"Te podrás molestar porque eres su marido y las imágenes no son agradables de ver, pero creo que cada uno sabe lo que está pasando y lo que no está pasando. Y si uno no se siente cómodo, corta porta porque sabe lo que tiene fuera", insistió Jorge Javier minutos antes de que acabara haciendo las paces con Diego Matamoros al entender el complicado momento que está atravesando.