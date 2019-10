Rafa Mora y Gustavo González se lían a gritos en 'Sálvame' por un comentario machista: "¡Delincuente!" Ecoteuve.es 3/10/2019 - 19:46 0 Comentarios

El programa se ha convertido en un polvorín tras analizar la actitud de El Cejas

Rafa Mora y Gustavo González han tenido una fuerte discusión este jueves en Sálvame. El valenciano ha comparado la actitud de sumisión de El Cejas con Kiko Jiménez tras su nominación a Mila Ximénez con la que tuvo Gustavo González con su novia María Lapiedra llamándole "calzonazos".

Kiko Hernández ha sido el primero en reprochar lo que había dicho Rafa Mora argumentando que estaba fuera de lugar. "Quizás tú crees que no venía a cuento, pero como es Gustavo el que está criticando al pobre Cejas, que es un niño de 18 años y sin personalidad, le he puesto el ejemplo".

Y aunque el extronista le ha pedido perdón, Gustavo ya había entrado en cólera: "Me importa un bledo que tú no me conozcas. Yo tengo personalidad, si para ti no la tengo...".

La discusión se ha acalorado más cuando Jesús Manuel ha dicho que ambos habían hecho lo mismo en la televisión: "Los dos han venido aquí, se han sentado en un poli, han venido sus novias, se han ido llorando...".

Ha sido entonces cuando Rafa Mora ha soltado un comentario muy desafortunado menospreciando a María Lapiedra por su pasado: "Mi novia no ha hecho cine para adultos". Los dos han acabado a gritos llamándose "sinvergüenza" y "delincuente".