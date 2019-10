Santiago Abascal (VOX) visitará 'El hormiguero' de Pablo Motos por el 10-N: ¿se tomarán antes un café? Ecoteuve.es 3/10/2019 - 18:58 0 Comentarios

El líder de la formación de ultraderecha debutará en su programa tras su 'no' en las pasadas elecciones

Abascal dijo que no iba al programa argumentando que no conocía al presentador

Santiago Abascal es el primer político confirmado por El hormiguero de cara a la ronda de visitas por las próximas Elecciones Generales del 10N. La fecha pactada para que el líder de VOX acuda al programa de Pablo Motos es el jueves 10 de octubre.

De esta forma, el partido que dirige Abascal cambia de opinión en tan solo unos meses, dado que en abril rechazó la invitación del presentador valenciano. El candidato de la formación de ultraderecha tan solo se dejó entrevistar por Bertín Osborne en un especial de Mi casa es la tuya compartido con Pablo Casado y Albert Rivera.

El propio Motos lamentó su negativa a asistir a El hormiguero desvelando cómo habían sido las conversaciones. "En VOX me dijeron que Santiago Abascal vendría si nos tomábamos un café antes y eso a mí, en un principio, no me pareció bien, porque prefiero mantener la misma distancia con todos. Me argumentaron que los otros candidatos me conocía y él no, me di cuenta de que tenían razón y le dije que sí", explicó a finales de marzo.

Sin embargo, Pablo obtuvo otro 'no' como respuesta: "Para mi sorpresa, la respuesta de Abascal fue que nos tomaríamos el café después de las elecciones. A ver, Abascal, yo sé que eres nuevo, pero la campaña va antes".

Pablo Motos, ignorado por Pedro Sánchez

Quien parece que no cambiará de opinión es Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ya declinó la invitación por el 28-A y, ahora, no ha contestado tan siquiera a Motos. "No viene porque ahora es Presidente y no está en su agenda", dijo el presentador trasladando a la audiencia las explicaciones que le habían dado desde el PSOE.

Sea como fuera, los principales líderes políticos tienen la propuesta sobre la mesa, incluido Sánchez: "Le quiero invitar desde aquí a Pedro Sánchez. Estaríamos encantados de que toda España le escuche".