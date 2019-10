Ignatius Farray cumple los pronósticos y rompe la nueva pantalla de la SER: "¡No doy una!" Ecoteuve.es 3/10/2019 - 17:55 0 Comentarios

El cómico de 'La Vida Moderna' deberá pagar los 1.800 euros de su reposición

"A ver cuánto tiempo tarda Ignatius en romper algo", dijeron muchos seguidores de La Vida Moderna a comienzos de septiembre cuando la Cadena SER estrenó la nueva decoración de su estudio principal. Ya conocemos la respuesta: un día. Un sólo día tardó el cómico en averiar el nuevo gran pantallón ubicado tras los presentadores.

Así se lo hizo saber David Broncano este miércoles, tanto a la audiencia del programa como al propio Ignatius, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. El conductor del exitoso espacio de la emisora de Prisa arrancó la emisión anunciando una noticia que no iba a gustar al canario. Acto seguido, le entregó su teléfono móvil para que leyera un mensaje que le había enviado Luis Rodríguez Pi, director de Antena de la SER.

"Hola David, me dicen que se ha roto el monitor del estudio que Ignatius golpeó. Lo tienen que sustituir. El director general de Operaciones me ha dicho que los 1.800 euros del nuevo se lo descontarán a Ignatius en la próxima nómina", leyó en el aparato el humorista. "Ay, Dios mío, ¡qué calvario! Y otra, y otra, y otra... ¡No aprendo! ¡No doy una! ¡No doy una!", comenzó a clamar el tinerfeño en su habitual lamento ante las risas de todos los presentes.

David Broncano le señaló entonces que aunque Rodríguez Pi afirmó que no podía hacer nada para remediarlo, "tal vez Gavela... [Daniel Gavela, director general de la radio]". "Esto no puede ser. ¿Qué mierda es esta? No fue por mi culpa, yo le di un toquecito", intentó justificarse el cómico pasándole la 'patata caliente' a los de Carrusel Deportivo.

El programa rescató las imágenes correspondientes al primer programa de La Vida Moderna celebrado en el estudio en el que Ignatius 'probó' los nuevos monitores golpeándolos en varias ocasiones. Desde entonces, uno de ellos ha presentado un color de imagen diferente al resto que conforma la gran pantalla.