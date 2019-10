El programa de niños de Telemadrid retrata ahora a Mario Vaquerizo: "El feminismo me da igual" Ecoteuve.es 3/10/2019 - 17:10 0 Comentarios

El cantante de las Nancys Rubias protagoniza la nueva polémica de 'Vuelta al cole'

Aunque, a priori, el nuevo programa de Telemadrid Vuelta al cole pudiera parecer en un simpático formato en el que una persona pública contesta las inocentes preguntas de un grupo de niños de un colegio, lo cierto es que no deja de acumular polémicas.

Cuesta olvidarse de las polémicas declaraciones del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida en las que afirmaba a los críos que "la izquierda decide por vosotros" o que si le dieran a elegir, salvaría Notre Dame en lugar del Amazonas "porque es un símbolo de Europa".

Ahora, quien ha ocasionado una gran controversia ha sido Mario Vaquerizo. Una de las niñas propuso al cantante un juego. "Te vamos a decir una serie de cosas y tienes que decirnos si te encantan o si te dan igual", dijo en referencia a uno de los temas más conocidos de las Nancys Rubias.

Mario Vaquerizo: "El feminismo y la política me dan igual"

Así pues, cuando salieron los temas de la política y el feminismo, Mario coreó: "¡Me da igual!". En cambio, sí mostró más interés en el rap y en el deporte: "¡Me encanta!". Ante la sorpresa generalizada de los estudiantes, Vaquerizo se reafirmó: "Me da igual el feminismo, me da igual la política y me da igual los toros".

Si algo tiene este programa de Telemadrid es que, pese a resultar un programa grabado, los niños dejan al 'desnudo' la personalidad de los famosos.