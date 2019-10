Pedrerol denuncia la "amenaza" de un comentarista de Gol a José Luis Sánchez: "No sabrás dónde esconderte" Ecoteuve.es 3/10/2019 - 16:27 0 Comentarios

'Jugones' se hace eco de la polémica entre el periodista y Jofre Mateu

Josep Pedrerol se ha hecho eco este jueves en Jugones de la polémica surgida en redes sociales entre José Luis Sánchez y Jofre Mateu, exfutbolista y actual comentarista de Gol. El presentador de La Sexta ha denunciado la "amenaza" que hizo el catalán al periodista a través de Twitter.

"Jofre Mateu ha amenazado a nuestro compañero José Luis Sánchez", ha comenzado diciendo Pedrerol antes de dar paso a una pieza en la que se explicaba lo sucedido. Todo se desencadenó a raíz de un tuit del tertuliano de El Chiringuito en el que afirmaba que le daba "vergüenza" una pancarta desplegada este miércoles en el Camp Nou en la que se pedía la libertad de los líderes del procés.

"Sólo las dictaduras encarcelan a los líderes políticos pacíficos", rezaba el cartel del que se quejaba Sánchez. "Llegará el momento que no sabrás dónde esconderte. Es ya demasiado tarde, pero llegará", escribió entonces Jofre Mateu en un mensaje que terminó eliminando después de que el periodista de Atresmedia se lo reportara a la policía.

"He borrado el tuit para evitar trols. No se con qué intención nombras a la policía. No te he amenazado de nada con mi tuit como van diciendo", se ha defendido el comentarista. "Vergüenza es que, ideologías políticas al margen, denuncies quejas contra presos políticos donde y quienes sean. A no ser que estés a favor", argumentó el catalán.

"Y l@s much@s que como tú vean lo que está pasando cuando ya sea tarde se querrán esconder de vergüenza. Altsasu, Jordis y demás", concluye el exdeportista. "El asunto ya está en manos de la policía", ha advertido Pedrerol en el informativo.

???? ¡VERGONZOSO! El exjugador del Barça JOFRE MATEU AMENAZA a nuestro compañero @JLSanchez78.



???? El asunto ya está en manos de la policía. #JUGONES pic.twitter.com/SeixhNWgsm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 3, 2019

He borrado el tuit para evitar trols.

No se con qué intención nombras a la policia. No te he amenazado de nada conmi tuit como van diciendo.

Vergüenza es que, ideologías políticas al margen, denuncies quejas contra presos políticos donde y quienes seanA no ser que estés a favor. — Jofre Mateu Gonzalez (@JofreM11) October 3, 2019