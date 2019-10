Tamara Falcó destapa el engaño de su libro de recetas: "No eran mías, yo solo me saqué las fotos" Ecoteuve.es 3/10/2019 - 16:02 0 Comentarios

La concursante de 'Masterchef Celebrity' reconoce la trampa de su publicación

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se llevaron este miércoles las manos a la cabeza al escuchar una confesión de Tamara Falcó que, a buen seguro, dará mucho de lo que hablar. Todo sucedió durante la primera prueba de la última gala de Masterchef Celebrity en la que Boris Izaguirre y Anabel Alonso ocuparon las plazas de Marta Torné y Elena Furiase tras su expulsión.

Para el primer reto de la noche, los aspirantes debían realizar un postre, por lo que los jueces quisieron interesarse si tenían experiencia en la repostería. Fue entonces cuando Samantha se acordó de que Tamara Falcó había publicado en 2014 un libro de recetas llamado Los cupcakes de Tamara.

En ese momento, la hija de Isabel Preysler quiso no faltar a la verdad y reconoció que realmente el contenido de la publicación no era suyo. "Solamente me saqué las fotos, luego dijeron que eran mis recetas pero no lo eran", respondió mientras los jueces se quedaban boquiabiertos y el resto de sus compañeros rompía a reír. "Ha sido un ataque de sinceridad", bromearon.

La concursante del talent culinario de TVE destapaba así el engaño del libro cuya reseña le atribuía la autoría de las elaboraciones. "Tamara Falcó, una amante de la alta gastronomía por tradición familiar, nos presenta esta guía completa de cupcakes, con más de setenta recetas y consejos para su elaboración (...) El gusto por el detalle, del que siempre ha hecho gala Tamara Falcó, está presente en cada uno de estos pequeños pastelitos, decorados como verdaderas obras de arte comestibles", rezaba la publicación.