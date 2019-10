Jorge Javier se mofa de Antena 3 al comparar su programación con un "acuario": "La actualidad manda en Telecinco" Ecoteuve.es 3/10/2019 - 14:56 0 Comentarios

El presentador presumió de las cinco horas de directo de 'Sálvame' este miércoles

Ademas, Jorge abroncó a Laura Fa tras pifiarla: "Parece que trabajas para Antena 3"

Ante la retirada obligada de Pasapalabra ante la sentencia del Tribunal Supremo, Telecinco optó por estirar Sálvame hasta el Informativo de Pedro Piqueras con una nueva edición Banana. Durante los minutos que normalmente ocupa el rosco del concurso, la cadena propició el reencuentro de Mila Ximénez y Kiko Hernández.

Jorge Javier Vázquez aprovechó la situación para sacar pecho de la reacción de Mediaset al confiar su tarde a cinco horas de directo de su programa y enviar una ristra de dardos hacia su rival más inmediato, Antena 3.

"Hemos tenido que crear Sálvame Banana", dijo el presentador argumentando que esta "programación especial" era por culpa de los acontecimientos en GH VIP y sin mencionar en ningún momento lo ocurrido con el concurso de Christian Gálvez.

"Telecinco es una cadena que está pegada a la actualidad y la actualidad manda. Y si pasa algo en la calle, nosotros lo recogemos. Ese es el secreto de esta cadena, si es que no hay otro...", continuó diciendo Jorge.

Fue cuando el presentador se mofó directamente de la competencia: "¿Tú pones otra [cadena] y qué hay? Es como en un acuario, gente moviéndose... Grabado, todo grabado. Y aquí [Telecinco], vivo, vivo. Hasta las 21.10 vamos a estar aquí. Los demás son acuarios. ¡Esto es vida!".

La bronca de Jorge Javier a Laura Fa: "Parece que trabajas para Antena 3"

Estas no fueron las únicas pullas de Jorge Javier a Antena 3. Cuando el presentador cebó la visita de Kiko Hernández a Guadalix de la Sierra lo hizo como "algo que nunca se ha hecho". Pero Laura Fa saltó echando por tierra la jugada de la cadena para intentar mantener a la audiencia: "¿Cómo que no? Subir visitas han subido. Y Kiko subió al okupa este también, no es por quitarle intensidad al tema...".

Al ver que su colaboradora había metido la pata, Jorge la contestó de forma rotunda: "Tú eres de esas personas que parece que trabajas para Antena 3. Estamos vendiendo algo inaudito y vienes tú a decir que esto es una mierda de venta".

"A veces me da la impresión de que hay que gente que trabaja aquí y que parece que trabaja en una pastelería. Parece que no entendéis el mecanismo de lo que es un programa de televisión en una cadena y en una empresa", terminó de abroncar a Fa, que calló.