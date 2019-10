El tenso 'cara a cara' de Mila Ximénez y Kiko en 'GH VIP' que acabó en una tregua ¿definitiva? Ecoteuve.es 13:40 - 3/10/2019 0 Comentarios

Los concursantes tuvieron una conversación con la intención de solucionar sus problemas

La casa de GH VIP 7 está que arde y es por ello que el programa decidió que Mila Ximénez y Kiko Jiménez mantuvieran una cena con el objetivo de solucionar sus problemas. La nominación del extronista a la colaboradora de Sálvame hizo que ambos estén enfrentados desde el pasado domingo.

La primera en entrar a la sala y sentarse fue Mila aunque pudo disfrutar poco de la soledad ya que unos minutos más tarde acudió Kiko. La tertuliana fue la primera en manifestar las razones por las que estaba tan distante con él: "Yo me sentía que contigo estaba cuidada. De repente me encuentro con que dices 'es la que menos quiero estar y la que menos confianza tengo'".

Lea también: Antonio David Flores, obligado a abandonar 'GH VIP' por orden de una jueza

No obstante, el extronista no estaba de acuerdo con las palabras de Mila y aseguró que no la ha traicionado. De este modo, Kiko manifestó los motivos por los que subió a la colaboradora a la lista de nominados: "Quería salvar a Irene y pensaba que eras la única que podía arrastrar a Dinio o Adara a la expulsión".

Mila Ximénez acusa a Kiko de querer tener a todos controlados

Kiko aprovechó la ocasión para recriminar a Mila que es un juego y que le molestó que no se tomara con "deportividad" la nominación. La colaboradora expresó que las cosas no se viven igual allí que fuera del programa: "Se puede tomar con deportividad cuando estás en la calle".

Mila Ximénez también culpó al novio de Sofía Suescun de lo mal que ha estado durante los últimos días y los ataques de ansiedad que ha sufrido y añadió que "estás jugando a que te bailen el agua y a tener a tu grupo controlado". Kiko quiso quitar hierro al asuntó y no cerró la puerta a una posible reconciliación con la colaboradora: "Aquí pasas de llevarte fatal, a que en cualquier momento renazca la amistad".