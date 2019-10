Alba Carrillo da 'calabazas' a Gianmarco en 'GH VIP 7': "No me gusta, más señales no puedo darle" Ecoteuve.es 13:39 - 3/10/2019 0 Comentarios

La modelo insistió en que Irene está colada por Gianmarco ante la negativa de esta

Irene Junquera, Alba Carrillo y Gianmarco han conformado el primer triangulo amoroso de GH VIP 7. Los concursantes bromearon sobre su relación una vez terminó la tercera entrega de Límite 48 horas. Gianmarco confesó a sus compañeras que "tengo que hacer el amor para relajarme", ocasión que aprovechó Carrillo para lanzar una indirecta a Irene Junquera: "¿Tú no le harías un favor como amiga?".

Sin embargo, las confesiones comenzaron cuando Gianmarco las dejó solas en el baño. Alba mantuvo que Irene estaba colada por el italiano ante la negativa de la periodista: "De momento no quiero". Asimismo, la expresentadora de Hable con ellas le echó en cara el tonteo que había tenido con él unos minutos antes y Junquera se defendió: "Qué tiene que ver que me guste hacer el tonto para querer liarme con alguien".

Alba Carrillo asegura que Gianmarco es solo un "gran amigo"

Carrillo no se creía las palabras de su compañera y así se lo hizo saber: "Lo dices con la boca chica". "¿Si se diera el caso de que hubiera una oportunidad ¿Le harías una cobra?", prosiguió la modelo para intentar sacarle la confesión a la periodista, quién respondió que "no lo sé, tendría que estar en la situación".

Unos minutos más tarde, Alba expresó a Gianmarco que parecía que Adara era la chica que le gustaba en la casa y el italiano contestó con la mirada: "Me ha dicho 'uno de mis cinco secretos es este ¿Sabes leer los ojos?'". Irene Junquera aseguró que la forma de responder del concursante confirma lo sospechado: "Si te dice eso es que le molas".

Fue en ese momento cuando la modelo confesó que no tendría nada con él ya que solo lo ve como un "gran amigo": "Más señales de que no me gusta, no le puedo dar. Si a mí me gustara, yo no intentaría que se liara con mi amiga", sentenció.