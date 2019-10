El fuerte encontronazo entre Ana Milán y Vicky Martín Berrocal en 'MasterChef Celebrity': "Es jugar sucio" Ecoteuve.es 11:30 - 3/10/2019 1 Comentario

Una prueba del programa culinario culminó con una disputa que terminó en lágrimas

El nivel de competición en la cuarta edición MasterChef Celebrity cada vez es más exigente y esto origina algunas disputas entre los aspirantes. En esta ocasión, Ana Milán y Vicky Martín Berrocal protagonizaron un encontronazo en las cocinas del talent. Además, la actriz tuvo también un pequeño desencuentro con Marta Torné.

Durante la cuarta gala del programa culinario, los aspirantes compitieron por parejas y la más polémica fue la formada por Ana Milán y Vicky Martín Berrocal. La diseñadora tenía que dar instrucciones a la actriz para ejecutar un postre sin poder verse, ya que una pared las separaba. Además, ambas tenían que mostrar el mismo plato al jurado.

Lea también: La 'maldición' de 'El Internado' llega a 'Masterchef Celebrity': Marta Torné y Elena Furiase, expulsadas del talent

La disputa comenzó cuando expusieron el resultado de sus postres a los jueces del programa. Vicky Martín Berrocal destacó un fallo en el postre de la actriz antes de que el jurado se pronunciase al respecto, algo que sentó muy mal a Milán: "¡Quizá no sea necesario que vuelvas a insistir!".

Además, los miembros del jurado pudieron ver reírse a Marta Torné y la que fuera presentadora de Cámbiame expresó su parecer: "Me río de que Ana está muy tensa y Vicky le está hablando y no le gira ni la cara". La respuesta de Milán no se hizo esperar: "Si me está hablando alguien para decirme que he hecho mal cosas no giro la cara en ninguna caso. Atiendo y después ya hablaré".

Ana Milán y Vicky Martín Berrocal enfrentadas por un postre

"Me lo dice un juez y me envaino. Si me lo dice un compañero y me saca el defecto y lo levanta con un tenedor me desconcierta", confesó la actriz a los otros aspirantes una vez terminada la valoración. Estas palabras fueron respaldadas por Félix Gómez, quién apuntó que "es jugar sucio".

Minutos más tarde, Ana Milán manifestó que no estaba bien por el resultado de su plató y Martín Berrocal vio desmesurada su reacción: "La verdad es la verdad, si hay gelatina, hay gelatina. No pasa nada". Ese comentario provocó que la actriz se molestase: "Me parece que entre compañeros es innecesario hacer eso, y el resto es un proceso mío de exigencia y mi carácter", lamentó.