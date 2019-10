El cabreo de Pablo Motos con Pedro Sánchez por ignorarle: "No me dice nada, es una vía muerta" Ecoteuve.es 3/10/2019 - 11:02 0 Comentarios

El presidente del Gobierno en funciones es el único político que no ha confirmado su asistencia a 'El hormiguero'

Ante la convocatoria anticipada de elecciones para el 10N, la maquinaria de todos los programas se ha puesto en marcha para reclutar a los líderes políticos de los principales partidos para entrevistarles. Es el caso de El hormiguero de Pablo Motos.

Aprovechando la visita de Carmen Maura, el presentador valenciano contó que había invitado a todos los políticos a su programa, aunque se quejó que de uno de ellos aun no había obtenido ninguna respuesta: Pedro Sánchez.

"De momento todo el mundo me ha dicho que sí. Tengo a todos menos a Pedro Sánchez. No me dice nada, es como una vía muerta", contó a lo que la actriz bromeó: "A lo mejor no se sabrá las contestaciones".

Así las cosas, Motos lanzó su invitación al presidente del Gobierno de forma pública: "Le quiero invitar desde aquí a Pedro Sánchez. Estaríamos encantados de que toda España le escuche". "No van a ver bien si es el único que no viene y tú no te vas a cortar en decirlo", apuntó Maura.

Cabe recordar que el presidente del Gobierno en funciones tampoco acudió a El hormiguero en las elecciones celebradas en el pasado mes de mayo.