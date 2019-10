El cruel ataque de una joven a su cita en 'First Dates': "Con esa cara no se va a comer un mojón" Ecoteuve.es 11:00 - 3/10/2019 0 Comentarios

Andrea no tuvo reparo en criticar duramente a Ángel durante la cena

Carlos Sobera recibió este miércoles en First Dates a nuevos solteros dispuestos a encontrar a alguien para comenzar una relación sentimental. No obstante, no siempre surge la chispa entre los comensales, como fue el caso de Andrea y Ángel, dos jóvenes que tuvieron una cita bastante tensa.

Andrea, una madrileña de 22 años, entró al restaurante y se definió como "un torbellino muy extremista para todo" y añadió que o cae "muy bien o muy mal, y eso me gusta porque siempre destaco". Todo lo contrario a su compañero de cena, Ángel, que confirmó que "nunca me vas a ver enfadado. Siempre saco el lado positivo aunque sea negativo".

La madrileña aseguró que el físico no era importante para ella, algo que dista mucho de lo que opinó nada más ver a Ángel: "No me ha gustado para nada su aspecto ni su forma de vestir ni nada. No había por donde cogerlo. Es un cani", empezó contradiciéndose.

El comienzo de la cita auguró como iba a terminar, ya que Andrea tenía claro que no tendría nada con el cocinero. Ángel empezó hablando de su vida y la madrileña no dudó en atacarle en cada uno de sus comentarios. Más tarde, hablaron de tatuajes y ella espetó que el león que él tenía tatuado era "muy cani" y añadió que "a mí me gustan los tatuajes bonitos y a ti los horribles".

Andrea ataca a Ángel con su edad y su físico

Ángel quiso quitar hierro al asunto y cambió rápidamente de tema pero Andrea siguió arremetiendo contra el joven. El cocinero manifestó que no le había ido bien en el amor y ella comenzó a reírse mientras le atacaba: "Físicamente no es agraciado y entiendo que una chica no quiera estar con un niño feo. Parece un picha brava, y con esa cara no se va a comer un mojón", soltó a cámara en uno de los comentarios más crueles que se han oído en el dating.

No obstante, la cosa no terminó ahí, ya que Andrea también atacó a Ángel por su edad. La chica aseguró que el joven era "viejo" y que tenía edad "para jubilarte, salirte del mercado, ponerte a hacer punto de cruz e ir a jugar a la petanca". Además, añadió que era un maleducado comiendo y que "me gusta menos que una nevera por detrás".