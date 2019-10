Ana Rosa denuncia los insultos que recibe en redes sociales y manda un mensaje a sus 'haters': "No os leo" Ecoteuve.es 2/10/2019 - 19:28 0 Comentarios

La presentadora habla de las continuas agresiones verbales que sufre a diario en Twitter

Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa este martes condenando la agresión de su compañera, la reportera de Informativos Telecinco Laila Jiménez, durante la manifestación por el 1 de octubre en Barcelona.

"¿Quieren un apagón mediático? ¿Que no fuera absolutamente nadie a cubrirlo?", se ha preguntado la periodista Verónica Fumanal, que ha mantenido un tono muy crítico con la portavocía del Govern de la Generalitat: "Maltratan a periodistas al no querer contestarles en castellano".

Lea tamibén: Espantada de Pilar Rahola tras ser acusada por Javier Negre de "blanquear el terrorismo": "¡No te lo voy a tolerar!"

Ha sido entonces cuando la presentadora ha vuelto a tomar la palabra para hablar de las agresiones verbales que recibe en sus redes sociales: "Perdóname, ¿te enseño yo mi Twitter?".

Ana Rosa ha reconocido en directo que ni siquiera lee los mensajes. "Por cierto, voy a decir que no os molestéis, que no los leo. Me da exactamente igual". Todo esto es una agresión permanente, al que opina de otra forma o al que opina libremente", ha sentenciado.