Espantada de Pilar Rahola tras ser acusada por Javier Negre de "blanquear el terrorismo": "¡No te lo voy a tolerar!"

Fuerte encontronazo entre los colaboradores de 'Todo es mentira' por Cataluña

Pilar Rahola y Javier Negre han protagonizado un fuerte encontronazo en Todo es mentira por Cataluña. La colaboradora ha decidido cortar la conexión con el programa de Risto Mejide después de que el periodista le acusara de "defender el terrorismo" a raíz de los 9 CDR detenidos hace unas semanas.

Minutos más tarde, Rahola ha regresado explicando lo ocurrido: "Vuelvo al programa por respeto a Risto y por respeto a vosotros, pero no voy a tolerar según qué tipo de cosas".

"Tengo una impecable biografía en una posición no violenta a favor de la paz y de la democracia, que no va a venir cualquier aprendiz de criminalizador a decirme barbaridades", ha dicho muy enfadada. "Estoy en contra del terrorismo desde siempre, sino que estaré siempre en contra del terrorismo en cualquier caso y con cualquier bandera".

Pilar Rahola y Javier Negre discuten por Cataluña

"Lo que no aceptará de ninguna de las maneras es que por expresar mis opiniones libres y, probablemente, incómodas para muchos se me pueda insultar de esa forma o criminalizar de esa manera", ha seguido para después reclamar su "derecho de poder opinar sobre la independencia sin que se me criminalice".

A continuación, Rahola se ha dirigido directamente al periodista: "¿Pero qué te has creído, Negre? ¡No te lo voy a tolerar en la vida!". Luego, ha explicado que, en su opinión, "no todos los CDR son criminales", ya que la mayoría "son gente normal que tiene pequeñas empresas".

Y para terminar, ha dicho que de haber alguna "verdad de que la gente que se ha detenido tenía alguna intención de hacer algún acto violento, desde luego estoy en contra".